Главврач планеты. Доктор Тедрос остановил малярию, от него ждут победы над коронавирусом

В мире, охваченном эпидемией, жадно следят за его выступлениями. Каждые два-три дня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Аданом Гебрейесус собирает журналистов в офисе своей организации в Женеве. От того, что он скажет, зависят биржевые котировки, стабильность правительств и благополучный сон миллионов. Гебрейесус охотно подводит итоги и дает прогнозы. Он советует министрам, критикует и хвалит страны и призывает к ответственности человечество. Его собственные впечатления? Пока неутешительные. Доктор Тедрос и смерть

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Как это ни удивительно, но самый главный врач планеты Тедрос Гебрейесус — человек без медицинского образования. Доктором Тедросом его называют из уважения к полученной в Великобритании степени PhD. Родившийся в 1965 году в Эфиопии Гебрейесус изучал биологию в университете города Асмара, работал в Министерстве здравоохранения, продолжил образование на Западе, получив престижную стипендию. К 35 годам он приобрел репутацию известного ученого, специализирующегося на экзотических болезнях. В 2000 году ему вручили премию как молодому исследователю года от Американского общества тропической медицины и гигиены. На его выбор профессии и жизненного пути повлияла детская травма: потеря четырехлетнего брата, скончавшегося от заболевания, которое не сумели диагностировать. Учась в университете, будущий глава ВОЗ пришел к выводу, что смерть наступила от обычной кори, и был потрясен этим открытием. С точки зрения Гебрейесуса, вопиющей несправедливостью была гибель от излечимого недуга — не рака или припадка — и только лишь потому, что для борьбы с болезнью не хватало средств. "Я не принял этого. Я не принимаю этого до сих пор, — говорит Гебрейесус, называющий себя сторонником всеобщего медицинского страхования. — Все дороги должны вести к обязательной медстраховке. И я не буду знать покоя, пока мы не достигнем этой цели". Глава ВОЗ вспоминает, как после смерти брата задавался вопросом, что должно произойти, чтобы человечество смогло объединиться, и услышал ответ: появление врага, который бы угрожал всем. Такой враг пришел, однако это не коронавирус или, вернее, не только он. Речь о равнодушии — о "стигматизации заболевших, о том, что от них отворачиваются", — поясняет глава ВОЗ. Укротитель эпидемии

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В Эфиопию Гебрейесус возвратился после завершения войны между его родиной и соседней Эритреей в 2000 году. Вскоре последовал карьерный взлет: в 2001 году назначение министром здравоохранения пограничной провинции Тыграй, пострадавшей от боевых действий. На повестке дня в разрушенном войной регионе — восстановление больниц и поликлиник. Гебрейесус с успехом решает эту задачу путем найма новых кадров: быстро увеличивает медицинские штаты на 50%. Одновременно борется с менингитом, СПИДом и не в последнюю очередь — с корью, сгубившей его брата. Успехи Гебрейесуса в качестве организатора врачебного дела не вызывают сомнений, а к Тыграю обращены взгляды всей Эфиопии. Вскоре следует новое назначение. В 2005 году он получает портфель министра здравоохранения страны и входит в кабинет харизматичного, но авторитарного Мелеса Зенауи. В этом правительстве биолог — единственный без военного опыта, не связанный с Революционно-демократическим фронтом эфиопских народов, утвердившимся у власти еще в 1991 году. Однако, несмотря на это, именно Гебрейесус становится политическим долгожителем. Ему поручают восстановить здравоохранение страны по модели провинции Тыграй. Итог впечатляющий: быстрый набор медицинского персонала и успехи в борьбе с эпидемиями: число жертв малярии удалось снизить на 75%, детскую смертность — на 2/3, случаи заражения ВИЧ — на 90%. Главный по врачам

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В начале 2010-х закладывается основа для международной карьеры Гебрейесуса. Революционно-демократический фронт, нуждавшийся в незапятнанном лице, доверяет перспективному чиновнику новый пост — министра иностранных дел. На этой должности в обязанности Гебрейесуса входят переговоры с Китаем, крупнейшим инвестором в местную экономику. Другая задача — взаимодействие с международными НКО, имевшими претензии к Эфиопии. Режим, на службе которого состоит биолог, — один из наименее демократических даже по африканским меркам. В бытность Гебрейесуса министром против Эфиопии выдвигают обвинение в замалчивании последствий эпидемии холеры. Ответственен ли за это глава ВОЗ, осталось неясным, сам он полностью отвергает все претензии. Зато связи с Пекином, закрепленные на министерском посту, быстро позволили ему нарастить международный вес. В 2017 году Всемирная организация здравоохранения переживает кризис: ее председателя Маргарет Чан обвиняют в неадекватной реакции на вспышку свиного гриппа, а затем и лихорадки Эбола. На очередных выборах ее место занял Гебрейесус, хотя дело не обошлось без трений. На размещающем петиции ресурсе change.org публиковались призывы не допустить продвижения кандидата. К обвинениям в сокрытии вспышки холеры добавляются новые — в финансовых злоупотреблениях. Несмотря на то что репутация Гебрейесуса уже не так безупречна, как раньше, международное врачебное сообщество все же доверяет ВОЗ именно ему. Успехом пользуется программа кандидата: сосредоточиться на искоренении излечимых болезней и обновить руководящие кадры за счет продвижения женщин, занятость которых в здравоохранении растет по всему миру. Оказавшись у власти, Гебрейесус держит слово: из восьми назначенных им руководителей семеро — представительницы прекрасного пола. Одна из них — наша соотечественница Тереза Касаева. Русский след

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