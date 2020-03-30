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Распространение коронавируса нового типа

Главврач планеты. Доктор Тедрос остановил малярию, от него ждут победы над коронавирусом

Глава ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус
© Naohiko Hatta/Pool Photo via AP
Эпидемия вывела руководителя Всемирной организации здравоохранения в первые ряды международных знаменитостей

В мире, охваченном эпидемией, жадно следят за его выступлениями. Каждые два-три дня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Аданом Гебрейесус собирает журналистов в офисе своей организации в Женеве. От того, что он скажет, зависят биржевые котировки, стабильность правительств и благополучный сон миллионов.

Гебрейесус охотно подводит итоги и дает прогнозы. Он советует министрам, критикует и хвалит страны и призывает к ответственности человечество. Его собственные впечатления? Пока неутешительные.

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Как это ни удивительно, но самый главный врач планеты Тедрос Гебрейесус — человек без медицинского образования. Доктором Тедросом его называют из уважения к полученной в Великобритании степени PhD. Родившийся в 1965 году в Эфиопии Гебрейесус изучал биологию в университете города Асмара, работал в Министерстве здравоохранения, продолжил образование на Западе, получив престижную стипендию. К 35 годам он приобрел репутацию известного ученого, специализирующегося на экзотических болезнях. В 2000 году ему вручили премию как молодому исследователю года от Американского общества тропической медицины и гигиены.

На его выбор профессии и жизненного пути повлияла детская травма: потеря четырехлетнего брата, скончавшегося от заболевания, которое не сумели диагностировать. Учась в университете, будущий глава ВОЗ пришел к выводу, что смерть наступила от обычной кори, и был потрясен этим открытием. С точки зрения Гебрейесуса, вопиющей несправедливостью была гибель от излечимого недуга — не рака или припадка — и только лишь потому, что для борьбы с болезнью не хватало средств.

"Я не принял этого. Я не принимаю этого до сих пор, — говорит Гебрейесус, называющий себя сторонником всеобщего медицинского страхования. — Все дороги должны вести к обязательной медстраховке. И я не буду знать покоя, пока мы не достигнем этой цели". Глава ВОЗ вспоминает, как после смерти брата задавался вопросом, что должно произойти, чтобы человечество смогло объединиться, и услышал ответ: появление врага, который бы угрожал всем. Такой враг пришел, однако это не коронавирус или, вернее, не только он. Речь о равнодушии — о "стигматизации заболевших, о том, что от них отворачиваются", — поясняет глава ВОЗ.

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В Эфиопию Гебрейесус возвратился после завершения войны между его родиной и соседней Эритреей в 2000 году. Вскоре последовал карьерный взлет: в 2001 году назначение министром здравоохранения пограничной провинции Тыграй, пострадавшей от боевых действий. На повестке дня в разрушенном войной регионе — восстановление больниц и поликлиник. Гебрейесус с успехом решает эту задачу путем найма новых кадров: быстро увеличивает медицинские штаты на 50%. Одновременно борется с менингитом, СПИДом и не в последнюю очередь — с корью, сгубившей его брата. Успехи Гебрейесуса в качестве организатора врачебного дела не вызывают сомнений, а к Тыграю обращены взгляды всей Эфиопии.

Вскоре следует новое назначение. В 2005 году он получает портфель министра здравоохранения страны и входит в кабинет харизматичного, но авторитарного Мелеса Зенауи. В этом правительстве биолог — единственный без военного опыта, не связанный с Революционно-демократическим фронтом эфиопских народов, утвердившимся у власти еще в 1991 году. Однако, несмотря на это, именно Гебрейесус становится политическим долгожителем. Ему поручают восстановить здравоохранение страны по модели провинции Тыграй. Итог впечатляющий: быстрый набор медицинского персонала и успехи в борьбе с эпидемиями: число жертв малярии удалось снизить на 75%, детскую смертность — на 2/3, случаи заражения ВИЧ — на 90%.

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В начале 2010-х закладывается основа для международной карьеры Гебрейесуса. Революционно-демократический фронт, нуждавшийся в незапятнанном лице, доверяет перспективному чиновнику новый пост — министра иностранных дел. На этой должности в обязанности Гебрейесуса входят переговоры с Китаем, крупнейшим инвестором в местную экономику. Другая задача — взаимодействие с международными НКО, имевшими претензии к Эфиопии. Режим, на службе которого состоит биолог, — один из наименее демократических даже по африканским меркам. В бытность Гебрейесуса министром против Эфиопии выдвигают обвинение в замалчивании последствий эпидемии холеры. Ответственен ли за это глава ВОЗ, осталось неясным, сам он полностью отвергает все претензии.

Зато связи с Пекином, закрепленные на министерском посту, быстро позволили ему нарастить международный вес. В 2017 году Всемирная организация здравоохранения переживает кризис: ее председателя Маргарет Чан обвиняют в неадекватной реакции на вспышку свиного гриппа, а затем и лихорадки Эбола. На очередных выборах ее место занял Гебрейесус, хотя дело не обошлось без трений. На размещающем петиции ресурсе change.org публиковались призывы не допустить продвижения кандидата. К обвинениям в сокрытии вспышки холеры добавляются новые — в финансовых злоупотреблениях.

Несмотря на то что репутация Гебрейесуса уже не так безупречна, как раньше, международное врачебное сообщество все же доверяет ВОЗ именно ему. Успехом пользуется программа кандидата: сосредоточиться на искоренении излечимых болезней и обновить руководящие кадры за счет продвижения женщин, занятость которых в здравоохранении растет по всему миру. Оказавшись у власти, Гебрейесус держит слово: из восьми назначенных им руководителей семеро — представительницы прекрасного пола. Одна из них — наша соотечественница Тереза Касаева.

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Выдвижение Касаевой на пост директора программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом — один из переломных моментов в карьере Гебрейесуса, поскольку это решение дало карты в руки его оппонентам, видящим в инфекционисте человека, связанного с незападными странами. К кампании против главы ВОЗ подключилось издание Politico: назначение Касаевой оно расценивает как усиление Кремля, якобы стремящегося утвердить свой статус в мировом здравоохранении. Критикуют и положение дел с лечением туберкулеза в России. Эксперты издания настаивают, что курировать борьбу с недугом в мировом масштабе следовало поручить другой стране.

Окружение Гебрейесуса отвергает все претензии. В основе кадровой политики ВОЗ, дают понять они, — политическая корректность: чем больше женщин и представителей незападных стран получат должности в организации, тем больше она будет соответствовать своему международному статусу. Дискуссии по этому поводу рисковали затянуться, но тут грянула эпидемия. Но сначала не коронавируса, а лихорадки Эбола.

Первая вспышка смертельного недуга случилась еще до избрания Гебрейесуса на пост руководителя ВОЗ — в 2014 году. Спустя три года она повторилась. А в 2018–2019 годах — третий раз. Регион, застигнутый бедствием, Гебрейесусу относительно знаком — это Африка, государство Конго. Руководитель ВОЗ сосредотачивает в своих руках координацию международных усилий: за два с половиной года лично посещает зараженный Конго 12 раз. Гебрейесус обращается с призывами оказать помощь Черному континенту, но добивается лишь смешанных результатов. Проблемы Африки не вызывают резонанса в богатых странах, поскольку на первый взгляд не представляют угрозы для них.

На рубеже 2019–2020 годов усилия Гебрейесуса стягивает на себя коронавирус, распространение которого обернулось мировой эпидемией. На этот раз, в отличие от Эболы, в сторону главы ВОЗ с замиранием сердца смотрит весь мир.

Игорь Гашков

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Распространение коронавируса нового типа
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