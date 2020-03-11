Что такое пандемия согласно Всемирной организации здравоохранения

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 марта 2020 года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением болезни, вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV), "может быть расценена как пандемия".

Согласно Большой российской энциклопедии, эпидемия - это распространение какой-либо инфекционной болезни, значительно превышающее уровень обычной заболеваемости на данной территории. Пандемия - это эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территорию всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

В 2005 году ВОЗ разработала Международные медико-санитарные правила (ММСП) и шкалу, включавшую шесть фаз возникновения и развития эпидемий: от фазы 1 (с низким уровнем риска заражения) до фазы 6 - пандемической. В соответствии с этой шкалой в 2009 году пандемией была объявлена вспышка болезни, вызванной вирусом H1N1 ("свиной грипп"). Однако это решение подверглось критике, организацию стали обвинять в том, что она создала панику, многие страны закупили вакцины в объемах, намного превышающих реальную необходимость в них.

В связи с этим ВОЗ перестала использовать шестиуровневую шкалу. В случаях резкого ухудшения эпидемиологической обстановки Организация стала объявлять "ситуацию угрозы общественному здоровью на международном уровне" (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC). Такими ситуациями считаются "экстраординарные события, которые представляют риск в области здравоохранения другим государствам" и "потенциально требуют скоординированных действий международного сообщества". В классификации ВОЗ чрезвычайная ситуация может иметь минимальные последствия (1-й класс), умеренные (2-й класс) или значительные (3-й класс). Информации о том, сколько стран должны зарегистрировать заболевание, чтобы констатировать чрезвычайную ситуацию международного уровня того или иного класса, нет. Решение принимается Чрезвычайным комитетом ММСП по каждому конкретному случаю на основании географической распространенности вируса, осложнений, которые он вызывает, и его влияния на общество в целом.

В XXI веке пандемией было признано распространение "свиного гриппа" в 2009-2010 годах. По данным ВОЗ, она охватила 214 стран и территорий мира и затронула 30% населения Земли. В 2012 году ученые, в том числе эксперты ВОЗ, пришли к выводу, что в результате этой болезни погибли около 284,5 тыс. человек. Эти оценки, полученные с использованием математической модели, в 15 раз превышают число лабораторно подтвержденных случаев смерти, зарегистрированных ВОЗ (18,4 тыс.).

После 2009 года ВОЗ пять раз объявляла о чрезвычайных ситуациях международного значения - в 2014 году по поводу полиомиелита и вируса Эболы, в 2016 и 2018 годах - вируса Зика, 30 января 2020 года такая ситуация была объявлена в связи с коронавирусом 2019-nCoV.