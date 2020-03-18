Это даже не гонка, а лотерея. Кто первым найдет вакцину от коронавируса?

Вероятнее всего, она появится уже после того, как эпидемия пойдет на спад, и не факт, что будет общедоступна

Распространение COVID-19 перевернуло с ног на голову привычный образ жизни по всей Земле. Специалисты не могут точно сказать, когда эпидемия пойдет на спад, а уже тем более — когда закончится. Главной надеждой для всего мирового сообщества остается открытие вакцины от коронавируса. Судя по новостям, дальше всех в этом вопросе продвинулась американская биотехнологическая фирма Moderna. Совместно с Национальными институтами здравоохранения США она разработала прототип вакцины, получивший обозначение mRNA-1273. Испытания медикамента на людях начались в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Health Research в Сиэтле (штат Вашингтон). Кроме того, как сообщает AP, свой препарат сейчас разрабатывает компания Inovio Pharmaceuticals. Его испытания, как ожидается, начнутся в апреле в США, Китае и Южной Корее. Эксклюзивный доступ Несмотря на успехи американских специалистов, в начале недели газета Die Welt сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа предложила "крупную сумму" немецкой компании CureVac за эксклюзивный доступ для своей страны к потенциальной вакцине против коронавируса.

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На минувшей неделе генеральный директор CureVac Даниэль Меникелла находился в Белом доме вместе с другими представителями фармацевтических компаний. Участники встречи обсуждали вакцину против коронавируса с Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и членами президентской группы по борьбе с заболеванием. Как отмечалось в пресс-релизе компании, Меникелла рассказал американским чиновникам, что экспериментальный медикамент будет готов уже к началу лета. Согласно информации Welt, Вашингтон призвал CureVac перенести свое исследовательское крыло в Соединенные Штаты и разработать вакцину "только для США". Информацию о попытке американских властей переманить компанию подтвердили в Министерстве здравоохранения Германии. Новость вызвала негодование среди политиков ФРГ, которые потребовали от Берлина сделать все возможное, чтобы помешать планам Вашингтона. В свою очередь американский посол в Германии Ричард Гренелл написал в Twitter, что статья Welt "неправдива". Другой американский чиновник заявил АFP, что информация "сильно преувеличена", и отверг возможность того, что любая открытая вакцина будет предназначена только для США. В самой CureVac также опровергли любые "слухи" о поглощении. "Все усилия направлены на разработку вакцины против коронавируса с целью помочь и защитить людей и пациентов во всем мире", —говорится в заявлении компании. Позже стало известно, что финансированием деятельности CureVac займется Еврокомиссия. Мировые усилия После того как специалистам из Китая удалось выделить генетический код вируса, страны по всему миру начали работу над вакциной. Исследователи из ЕС, США, Австралии, Израиля, КНР, Японии и России пытаются найти средство для борьбы с COVID-19. Над созданием медикаментов работает около 35 компаний и научных учреждений. Четыре из них уже перешли к испытаниям на животных. Проведение клинических исследований на днях разрешили в Китае. Ранее сообщалось, что в этой стране разработали восемь вакцин от коронавируса нового типа и что некоторые из них уже успешно испытали на трансгенных мышах и макаках.

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Поиск вакцины — процесс сам по себе сложный и небыстрый. Он проходит по одному и тому же принципу: ученые пытаются создать нечто похожее, но менее опасное, чем патоген. Затем его подвергают воздействию иммунной системы человека с помощью прививки. В идеале организм запоминает возбудителя. При новом воздействии вируса тело человека начнет реагировать прежде, чем инфекция успеет распространиться. Однако некоторые специалисты обеспокоены тем, что при поспешной вакцинации есть риск нарушить этот баланс. Тогда это может привести к усугублению болезни. Как пишет Reuters, исследования показали, что коронавирусные препараты несут в себе риск того, что называется развитием "синдрома антитело-зависимого усиления инфекции". Имеется в виду процесс, когда болезнь не отступает после применения вакцины, а, наоборот, прогрессирует еще сильнее. Если речь идет о резких вспышках (как сейчас), то с вакциной все еще сложнее. Вирус может появляться и исчезать за несколько месяцев, а также быстро видоизменяться по мере распространения. Поэтому, наблюдая за одновременными попытками разных стран найти вакцину, правильнее говорить не о гонке, а скорее о лотерее. У каждой из команд свой билет, и выиграет ли она, зависит не столько от скорости или навыков, сколько от удачного стечения обстоятельств. Тут стоит помнить, что чем больше в игре команд, тем больше шансов быстрее добиться успеха. С точки зрения бизнеса разработка вакцины является рискованным предприятием. Ведь только несколько кандидатов из всех смогут добраться до клинических испытаний. Сроки появления вакцины Даже если препарат появится прямо сейчас, то потребуется минимум год-полтора тестов, прежде чем лекарство станет доступно для простых потребителей. В ВОЗ говорят минимум о 18 месяцах. Как только вакцину признают эффективной, понадобится ее массовое производство. У большинства организаций, которые пытаются победить COVID-19, попросту нет таких мощностей.

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Поддержать эти компании намерена Глобальная коалиция по инновациям для предупреждения эпидемий, CEPI (Coalitionfor Epidemic Preparedness Innovations). Эта международная организация готова инвестировать в разработку вакцины и параллельно наращивать производство. Недавно она заявила, что для поддержки усилий по созданию лекарства необходимо $2 млрд. По словам исполнительного директора CEPI Ричарда Хэтчета, без этих денег программа по разработке вакцины не сможет быть осуществлена в полном объеме. Однако и на этом препятствия не заканчиваются. Еще одна проблема — обеспечить вакциной всех, кто в ней нуждается. Как правило, пандемии сильнее всего поражают самые бедные страны. Просто потому, что у них нет денег на создание эффективных систем здравоохранения. Это также сказывается и на возможностях закупки вакцин. Например, во время пандемии свиного гриппа (H1N1) в 2009 году наиболее обеспеченные страны раскупили основные запасы лекарств, оставив бедные государства ни с чем. Возможен и другой вариант. Например, Индия — крупный поставщик вакцин в развивающиеся страны — решает использовать производственные мощности в первую очередь для защиты своего населения численностью 1,3 млрд и только потом экспортировать медикаменты для остальных. Такой сценарий вполне объясняет желание властей США заполучить вакцину первыми любой ценой.

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