"Политики поняли слишком поздно". Мировые СМИ об эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса, начавшаяся в Китае, охватила Европу и США. В западном мире закрывают школы, кафе и музеи, отменяют спортивные мероприятия. Каждый день приносит известия о сотнях умерших. ТАСС собрал самые яркие отклики прессы на вспышку заболевания, угрожающего всем на планете. США

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The Washington Post: "В рамках широкомасштабных чрезвычайных мер по защите экономики от последствий вспышки коронавируса ФРС США в воскресенье объявила о снижении базовой процентной ставки до нуля и закупке государственных и ипотечных облигаций на сумму не менее 700 млрд долларов. Эти меры, наиболее радикальные со времен кризиса 2008 года, нацелены на поддержание стабильности финансовых рынков и обеспечение максимально низкой стоимости кредитов, поскольку компании по всей стране закрываются, а экономика США мчится по направлению к рецессии... Пустив в ход большую часть своего арсенала, ФРС не исключила, что даже эти шаги окажутся недостаточными и в дальнейшем ей придется пойти на дополнительные меры... Тем не менее неясно, какие еще шаги, которые значительно изменили бы направление развития экономики, могла бы попробовать предпринять ФРС... Столь жесткие меры ФРС вызывают опасения, что экономика, возможно, находится в худшем состоянии, чем думали многие эксперты". The Wall Street Journal: "Существует все большая вероятность того, что США и весь мир вступят в период рецессии в условиях пандемии... В США, стране с самой мощной в мире экономикой, отменяется и переносится на другой срок все большее число авиарейсов, конференций, музыкальных фестивалей, спортивных состязаний и других общественных мероприятий, в то время как по компаниям, занятым добычей нефти, был нанесен мощный удар в результате падения цен на нефть.

Все это, по мнению экономистов, лишь повышает шансы на то, что рекордный по продолжительности период экономического роста завершится в ближайшие месяцы

В условиях, когда цена на нефть в США рухнула до уровня около 30 долларов за баррель, компании, осуществляющие добычу сланцевой нефти, объявили о сокращении объемов бурения, что приведет к уходу с рынка сотен фирм, занимающихся обслуживанием нефтедобычи, и увольнению значительного числа занятых в них сотрудников... По оценкам экспертов банка JP Morgan, экономика вступит в период рецессии в первой половине нынешнего года, и тем самым будет положен конец периоду экономического роста, начавшемуся в 2009 году. Банк ожидает, что устойчивый экономический рост возобновится во втором полугодии, если исходить из того, что рассматриваемый в Конгрессе экономический пакет в объеме 500 млрд долларов будет одобрен". CNN: "Началось.

В США школы закрываются, зарубежные поездки ограничены, и даже Микки Маус вынужден временно повесить на крюк свои белые перчатки — вход в "Диснейленд" закрыт

Президент Дональд Трамп в пятницу объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации, признав тем самым, что стране не избежать заражения... Многие из предстоящих решений затрагивают суть понятия, что значит быть американцем. Личными свободами, которые так лелеют многие американцы, придется поступиться. Первыми жертвами в борьбе за обуздание коронавируса могут стать свободы передвижения, собраний и выражения протеста. От чувства исключительности, столь укоренившегося в американской психике, придется отказаться. Это сражение не выиграть с помощью самых могущественных вооруженных сил или самой крупной экономики мира".

Time: "Один из главных поводов для критики администрации Трампа состоит в том, что она упускает из виду главную составляющую решения вопроса — необходимость массового использования наборов для диагностики.

США далеко отстают от других стран по тестированию на наличие коронавируса

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, США провели 13 624 теста на COVID-19. Южная Корея заявила, что провела свыше 230 тыс. таких тестов. Отчасти такая разница объясняется тем, что Южная Корея оборудовала десятки мобильных пунктов для сбора анализов, которыми люди могут пользоваться, не выходя из машины". Великобритания

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Financial Times: "Обвал нефтяных цен в марте 2020 года, скорее всего, не продлится долго. Как и в 2014 году, когда цена барреля упала всего за несколько недель со 110 долларов до менее чем 50, нынешняя ситуация вызовет временный кризис сланцевой отрасли США. Если вспышка коронавируса не приведет к армагеддону, то дешевая нефть только поможет политикам оживить мировую экономику. Однако между ситуацией шестилетней давности и нынешней есть одно важное и долговременное отличие, которое будет иметь серьезные рыночные и геополитические последствия. Обвал нефтяных цен — лишь первый звоночек о том, в каком направлении движется весь энергетический сектор, а он движется вниз". The Times: "Врачи предупреждают, что хроническая нехватка реанимационных кроватей и наборов может вскоре заставить больницы ввести систему, при которой некоторым пациентам будет отказано в специализированной помощи из-за того, что их шансы выжить будут оценены как небольшие. Количество реанимационных кроватей в Великобритании составляет в среднем 6,6 на 100 тыс. человек, что вдвое меньше, чем в Италии, и в пять раз меньше, чем в Германии. Если число случаев инфицирования продолжит расти, британская Национальная система здравоохранения (NHS) может столкнуться к концу марта с нехваткой кроватей и оборудования для реанимации". Германия Münchner Merkur: "Политики слишком поздно осознали серьезность ситуации. Сейчас же принимаются самые жесткие меры. Но для быстрой победы над коронавирусом время упущено.

Вся Европа сейчас — это огромный Ухань, гигантская зона бедствия, в которой наши врачи скоро будут вынуждены вести каждый день борьбу за жизнь, подчас без соответствующей защитной одежды, поскольку о снабжении никто не подумал

Они наши герои, как санитары, как кассирша в супермаркете, которая каждое утро приходит на опасное место работы, поскольку иначе рухнет система снабжения продуктами питания".

Kölner Stadt-Anzeiger: "Пустые полки с макаронами, люди, покупающие 250 литров минеральной воды, продавцы на грани нервного срыва — тот, кто сейчас прокручивает в социальных сетях фотографии, читает описания всех этих страданий или же сам идет за покупками, может только качать головой относительно типа людей, который до сих пор в Германии практически был неизвестен, тип так называемого скупщика продуктов. Если бы такое поведение было только иррациональным, то можно было бы лишь покачать головой, но оно, к сожалению, еще и вредно". Франция Le Monde: "Полный карантин для всех французов, как это было сделано в Италии и Испании, — мера, которая никогда не применялась во Франции в мирное время. Однако она может быть единственным способом замедлить набирающую обороты эпидемию, вызывающую страх у всех, в том числе у высшего руководства страны".

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Libération: "Битком набитые веранды кафе в крупных городах Франции, парижские парки, заполненные отдыхающими под воскресным солнцем, — разрыв между строгими карантинными мерами и отношением к ним со стороны горожан сильно бросался в глаза в эти выходные. Непонимание вызвало и решение властей все же провести муниципальные выборы. Сможет ли закрытие как минимум до 15 апреля "всех публичных мест, не представляющих необходимости для функционирования государства", изменить поведение [граждан]? Ограничительные меры перевернут вверх дном повседневную жизнь миллионов людей и затронут все ее сферы — от ухода за детьми до далеко идущих экономических последствий для всех секторов экономики". Италия La Reppublica: "Пока заводы не остановили производство, но если соображения безопасности все-таки заставят все полностью остановить, то для продукции "Сделано в Италии", да и всей европейской индустрии, последствия будут более чем разорительными. Компания Cerved подсчитала примерный ущерб от эпидемии для производства, обработав информацию 750 тыс. компаний... Если чрезвычайная ситуация продлится до декабря, то ущерб составит 641 млрд евро в течение двух следующих лет. 10% компаний грозит банкротство. Если все закончится в мае, то доля компаний в группе риска сократится до 6,8%".

Испания El Pais: "Коронавирус начинает свирепствовать в Испании. Или, скорее, страх перед этим вирусом из Китая проникает во все новости, радиостанции и газеты, приводит к закрытию школ и университетов, библиотек и театров, отменяет заседания обеих палат парламента. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей, и, несмотря на то, что дистрибьюторы говорят, что продукты питания будут, полки супермаркетов наполовину пусты. Это говорит о том, что люди запасаются предметами первой необходимости, поскольку, как они понимают, предстоит длительная изоляция... Испания боится, и правительства — национальные и региональные — борются с этим страшным заболеванием, прибегая ко все более жестким мерам, которые в целом испанцы одобряют". Швейцария Le Temps: "Конфедерация не бросает население. Она хочет его защитить сильными мерами. Наиболее впечатляющая из них — это закрытие всех школ. Шокирующая, но ставшая настоятельно необходимой, чтобы победить болезнь. Школы — святая святых — зависят от кантональных властей, однако Берн, к счастью, принял решение, и если бы оно было другим, то это было бы безответственно. Эти меры изменяют все общество.

Жизнь каждого человека станет другой в ближайшие недели, но страх не должен взять верх

Победить должны солидарность, доверие и сохранение социальных связей". Китай

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China Daily: "Китай принимает в понедельник дополнительные меры по финансовой стабилизации. Это должно предотвратить рыночную волатильность и поощрить восстановление нефинансовых отраслей, чтобы помочь возвращению пострадавшей от эпидемии экономики к норме. С этой целью высвобождаются активы на сумму 550 млрд юаней ($78 млрд) в виде новых фондов в финансовом секторе, которые будут задействованы еще до публикации экономических индикаторов за январь-февраль, включая инвестиции в промышленное производство и постоянный капитал". Renmin Ribao: "580 тысяч членов Коммунистической партии Китая направились на переднюю линию обеспечения мер по борьбе с эпидемией в провинции Хубэй. Тем самым знамя партии высоко взметнулось на передней линии борьбы с вирусом". Япония Nikkei: "Спортивные мероприятия, которые должны были стартовать на минувшей неделе, отменены из-за коронавируса. Впервые с 2011 года, когда произошло Великое восточнояпонское землетрясение, профессиональная бейсбольная лига Японии решила отложить начало сезона, который должен был стартовать в пятницу. Некоторые квалификационные соревнования Олимпиады также были отменены, что лишь заострило вопросы о том, должны ли Олимпийские игры в Токио открыться согласно расписанию". Mainichi: "Хотя уровень смертности от нового коронавируса не столь высок, он может передаваться от человека к человеку без проявления каких-либо симптомов и вызывать очень серьезные последствия. И если толпы заболевших людей ринутся в медицинские учреждения, больницы просто потеряют возможность адекватно функционировать. Поэтому вирус так опасен с точки зрения системы здравоохранения. Принимая во внимание бесконечные передвижения людей, денег и товаров по всему миру, просто невозможно изолировать вирус в одной стране или даже регионе. Эксперты прогнозируют затяжную битву с коронавирусом". Индия News18: "Насколько хорошо мы готовы к COVID-19? Довольно хорошо, очень хорошо! Мы неплохо начали, досматривая пассажиров в аэропортах. Индия ввела этот режим гораздо раньше многих других стран. Мы начали проверять температуру пассажиров из Китая 17 января, через 17 дней после того, как Китай рассказал Всемирной организации здравоохранения о наличии таинственной "уханьской пневмонии". 1,2 млн пассажиров, прибывших из-за рубежа, прошли проверку на коронавирус в различных аэропортах по всей стране. С точки зрения логистики это трудная задача, но Индия делает это". Сингапур The Straits Times: "Один из главных вопросов состоит в том, кто выйдет победителем из этого кризиса, предложив наиболее успешную стратегию сдерживания. Европа никогда не могла справляться с кризисами так же эффективно, как это делали в Азии. Предыдущие эпидемии и вспышки опасных заболеваний в Азии научили правительства и население, как действовать в подобных экстремальных ситуациях. В Европе нет подобного опыта. Большинство стран Европы стали копировать азиатские меры — изоляция людей, закрытие границ, отмена публичных мероприятий. Практически все так делают, кроме британского премьера Бориса Джонсона, который намеренно появляется в сопровождении медицинских экспертов, говоря, что предпринимаемые меры неэффективны с научной точки зрения. Кроме того, в Лондоне считают, что нужно сосредоточить усилия не на предотвращении эпидемии, а на темпах замедления. В частности, можно не лечить молодых людей, поскольку их организм должен справляться с вирусом, а уделить внимание лечению пожилых и ослабленных людей. Однако подход Джонсона очень рискованный". Израиль

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