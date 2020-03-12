"Победа" приостанавливает рейсы в Израиль на фоне коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", с четверга приостанавливает рейсы в Израиль до 12 мая. Авиакомпания выполняла три рейса в неделю в Эйлат.

Такое решение авиакомпания приняла в связи с решением правительства Израиля о запрете на въезд туристов в страну из-за ситуации с распространением коронавируса.

Лоукостер выполнит 12 и 14 марта вывозные рейсы из Эйлата. Источник ТАСС в "Победе" ранее сообщал, что компания пошла на значительные расходы для организации вывоза клиентов из Израиля. Более того, другой источник ТАСС в авиакомпании пояснял, что "Победа" ожидает значительных убытков из-за ситуации с коронавирусом и закрытия полетов в Израиль и Италию.

Российские авиакомпании ("Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Уральские авиалинии") выполняли в Израиль около 60 рейсов в неделю. Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что до 23 апреля отменяет рейсы в Израиль из Сочи, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Москвы. "Азимут" также планирует сократить число рейсов в Израиль из Ростова-на-Дону. "Аэрофлот" сообщал, что рассматривает возможность сократить количество рейсов в Тель-Авив с 35 до 14 еженедельно.