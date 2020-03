Калифорнийский Disneyland приостанавливает работу из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Парк развлечений Disneyland в Анахайме (штат Калифорния) приостанавливает свою работу из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг американская корпорация The Walt Disney Company. Ее заявление приводит газета The New York Times.