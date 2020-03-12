"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта расценила распространение коронавируса как пандемию. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразилось более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. Мы выбрали наиболее интересные мнения мировой прессы о том, с какими последствиями мы можем столкнуться из-за заболевания. США The Washington Post: "Мы все уязвимы для коронавируса, так как не существует вакцины, чтобы защитить нас. Вирус может распространяться при кашле, поэтому рекомендация держаться друг от друга на расстоянии имеет смысл. Но диктовать, каким образом и куда люди могут перемещаться, правительствам сложно, особенно в демократических странах... Правительства должны быть осторожны, чтобы не задушить общество, пытаясь спасти его. Ограничения должны основываться на доказательствах и логике, а не на страхе. Непонятно, как ограничения на въезд в страну жителей Европы (за исключением британцев), о которых объявил президент Дональд Трамп, отвечают этим критериям. Вирус уже в США. И теперь следует призывать избегать толп, воздерживаться от концертов и смириться с закрытыми школами, однако следует разрешить людям покупать продукты, посещать врачей или своих родственников. Товары и материалы должны поступать в магазины".

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The Washington Examiner: "Коронавирус закроет все в вашей жизни. Скоро закроются школы, куда ходят ваши дети. Скоро ваш работодатель скажет "работай из дома", а потом это превратится в "приходи, только если понадобится". Людей, которых вы знаете, уволят, потому что их боссы не хотят, чтобы люди приходили на работу. Может быть, перестанут ходить автобусы и работать метро. Грядущее воскресенье может стать вашим первым днем за многие годы, когда вы пропустите службу в церкви, потому что ее закроют... На каждом крупном публичном мероприятии — игре НХЛ, параде, конференции, акции протеста, мессе — есть вероятность распространения вируса... Детские сады закроются. Авиарейсы будут отменены. Вам не разрешат навестить маму или бабушку в доме престарелых... Может быть, такие шаги — чрезмерная реакция. Может быть, вирус не так уж и опасен. Но возврата уже нет". Foreign Policy: "Несмотря на вероятность того, что большинство людей никогда не заразится вирусом, а подавляющее большинство инфицированных выживет, население и правительства реагируют на вспышку заболевания радикальным образом. Некоторые из принимаемых мер нелепы — например, ношение хирургических масок... Некоторые неразумные ответные меры на вирус начали пагубно влиять на нашу жизнь и экономику несмотря на то, что они никак не помогут в деле борьбы с пандемией... Пока нет никаких признаков того, что наши лидеры делают правильные выводы, признавая истинный масштаб проблемы и координируя свои шаги. И это пугает". The New York Times: "Заявление президента Трампа [о запрете на въезд в страну жителей Европы] прозвучало в тот момент, когда вирус обрушил фондовые рынки, заставил Национальную ассоциацию студенческого спорта запретить посещение болельщиками своего ежегодного баскетбольного турнира... Школы, университеты, компании, театры и стадионы закрыли свои двери... Лавина таких объявлений кажется поворотным моментом в нынешнем кризисе, когда стало очевидным его непосредственное влияние на повседневную жизнь людей в США и во всем мире. Во многих местах жизнь не будет прежней в обозримом будущем, пока общество приспосабливается к новой реальности, которая влияет на все, включая мировую экономику и обыденные контакты между людьми... Трамп и другие мировые лидеры пытаются отыскать выход". CNN: "Заявление Трампа сразу вызвало замешательство... Решение запретить въезд в страну европейцам было принято без консультаций с туристической отраслью или союзниками США и, похоже, приведет к серьезным последствиям, которые увеличат нарастающий ущерб экономике... Главная проблема — вирус уже проник на территорию США и распространяется... Трамп призвал отказаться от посещения домов престарелых — именно пожилые люди находятся, прежде всего, в группе риска. Но он не объяснил, какие меры намерен принять, чтобы снять опасения медиков, связанные с возможной нехваткой мест в больницах, недостаточным количеством устройств для экспресс-анализа на коронавирус или ожидаемым ростом потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких, которые необходимы для поддержания жизни в наиболее тяжелых случаях заболевания". NBC: "Трамп на протяжении недель настаивал, что вспышка заболевания находится под контролем, представляя ситуацию в гораздо более розовых тонах, чем его же эксперты. Но медики подняли тревогу, предупреждая американцев, что ситуация, вероятно, ухудшится, прежде чем произойдет улучшение". Великобритания The Daily Telegraph: "Министры надеются, что предоставление значительных сумм частному бизнесу, в том числе на покрытие расходов на больничные для компаний, работникам которых необходимо время на самоизоляцию, приведет к тому, что эти сотрудники более охотно пойдут на такой шаг. В ситуации, когда число подтвержденных в Великобритании случаев заболевания подскочило за один день более чем на 20% (до 456 человек), представленный в среду бюджет был нацелен на то, чтобы гарантировать применение этих мер в надежде, что они помогут передвинуть эпидемию на лето.

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Таким образом, число новых случаев передачи в Великобритании вируса, который быстрее распространяется при холодной погоде, снизит давление на систему национального здравоохранения. Существуют опасения, что 50% всех случаев заражения могут произойти всего за три недели". The Independent: "Вспышка коронавируса может помешать выходу Великобритании из состава ЕС. Установленный Борисом Джонсоном крайний срок 31 декабря для достижения соглашения о свободной торговле [с Евросоюзом] и так был амбициозным, а для многих в Брюсселе — нереалистичным. Сейчас член кабинета министров Майкл Гоув предположил, что следующий раунд переговоров, который должен пройти в Лондоне на следующей неделе, может быть перенесен из-за вируса". Франция Le Monde: "Решение Трампа поместить Европу в карантин будет иметь финансовые последствия по обе стороны Атлантики. Оно усугубит трудности, с которыми уже столкнулись авиакомпании, и обрушит рынки, участники которых констатируют, что страны Запада не могут дать общий ответ на пандемию коронавируса.

Это эпидемия, которую американский президент превращает в финансовый кризис, сам того не замечая...

Авиакомпании, с которыми удалось оперативно связаться, просто не хотели верить в это, учитывая и без того сильное сокращение воздушного трафика. Решение [об ограничении пассажирского и торгового авиасообщения с Европой] серьезно ударит по перевозчикам вроде Air France, которые значительную часть маржи получают за счет трансатлантических перелетов... Роль входной двери на Северо-Американский континент может достаться Канаде, а выходом из Европы станет Великобритания, которой трамповское эмбарго не коснулось. Правда, неизвестно, найдут ли европейцы самолеты, чтобы вернуться в Старый Свет... Действия Дональда Трампа подтверждают, что представители Запада, находящиеся на передовой в борьбе с коронавирусом, неспособны дать скоординированный ответ на кризис. Европейцы не были проинформированы о решении, несмотря на циркулировавшие слухи". "Во многих больницах [Франции] усиливается напряженность: эпидемия уже на пороге, а число случаев заражения быстро растет начиная с выходных. "Политически очень трудно объявить о стадии 3 (крайняя стадия борьбы с эпидемией — прим. ТАСС) в период [муниципальных] выборов. Но она уже началась", — заявил заведующий реанимационным отделением больницы Раймон-Пуанкаре в коммуне Гарш [департамент О-де-Сен] Джиллали Аннане. Этот врач не сомневается в том, что Франция должна быть готова пережить "то же самое, что и Италия, с отставанием в восемь-десять дней". Le Figaro: "Переход от статуса эпидемии к пандемии позволит выйти на стратегический уровень. Если не удается пресечь распространение вируса и сотни случаев заболевания будут фиксироваться на всех континентах, то необходимо изменить механизм борьбы, чтобы минимизировать воздействие патогена... С точки зрения глобального ответа на кризис мало что изменится, хотя некоторые страны связали свои планы борьбы против коронавируса с объявлением пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)...

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С конца февраля превентивные тесты перестали быть систематическими и проводятся лишь в серьезных случаях. "Мы не знаем, как использовать эти данные [о количестве заразившихся и очагах распространения болезни], — признается заместитель научного директора Национального института математических наук и специалист-эпидемиолог Стефан Дерсен. — В начале эпидемии ее все еще можно лечить в индивидуальном порядке, и важно знать, как люди заразились и кто был потенциально инфицирован вокруг них. Это позволяет идентифицировать очаги заражения. Но с момента появления вируса эпидемия развивается по экспоненте, и действовать в каждом конкретном случае уже бесполезно. Так что эпидемия будет продолжаться. Она остановится только тогда, когда среди населения будет достаточно людей с иммунитетом к болезни, независимо от того, были они вакцинированы или инфицированы". В настоящее время стратегия состоит в том, чтобы власти не допустили перегрева французской системы здравоохранения. Для этого есть только одно решение: "сгладить кривую" эпидемии благодаря мерам профилактики и ограничениям, призванным сократить среднее количество людей, которым заразившийся человек передаст вирус. "Эпидемия будет более продолжительной, но менее трудной, если нам удастся снизить скорость ее распространения, — заявил Дерсен. — В любом случае по крайней мере 15% населения может быть заражено". Германия Zeit: "Экономические последствия кризиса сложно оценить. Участие государства в защите населения спровоцировало что-то вроде вынужденной паузы в экономике. Магазины закрываются, рейсы отменяются, фабрики останавливаются. Если государство поставит перед собой цель воспрепятствовать массовым банкротствам, то ему нужно будет действовать очень быстро, как только распространение вируса будет остановлено.

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Это все выглядит логичным сценарием, однако выйти может и по-другому. Непонятно, получится ли на протяжении недель или даже месяцев поддерживать экономку с помощью государства, получится ли потом запустить производство. Все происходящее — экономически-политический эксперимент с неопределенным исходом. Если сейчас будут приняты правильные меры, то кризис удастся урегулировать с точки зрения и политики, и экономики, и медицины. Однако с прогнозами в эти дни нужно быть очень внимательным". General-Anzeiger: "Иллюзий питать не стоит: несмотря на все меры предосторожности, коронавирус сильно по нам ударит. Число инфицированных продолжит расти. Вакцины до 2021 года не будет". Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Как показывают события в Италии, этот вирус способен положить на лопатки общество и экономику. Коронавирус прерывает экономические процессы, нарушает общественную жизнь. Следует опасаться, что будет много жертв.

Экономические последствия и потери, которые спровоцирует вирус, даже приблизительно оценить сложно

При этом цель ясна — сократить скорость распространения. Чем ниже эта скорость, тем лучше может подготовиться германская система здравоохранения к стресс-тесту". Италия La Stampa: "Заболевание, вызываемое коронавирусом, ведет к разорительным последствиям для социальной жизни, не говоря уже о прямом разрушительном воздействии на здоровье людей. Пандемия, как определила [сложившуюся ситуацию] ВОЗ, стала настоящей чумой. Одним словом, как на войне — именно ее напоминает сегодняшняя ситуация с закрытыми магазинами, ресторанами и барами. Сегодня коммерческая деятельность, особенно в исторических центрах городов и в маленьких населенных пунктах, — это не просто важная составляющая местной экономики и ее двигатель. Это часть итальянской самоидентичности, выражение национального характера, который определяет жизнь в стране. Многие магазины, не только бары и парикмахерские, — это места для встреч и общения, точки социализации, от которых не отказывались даже во время войн. COVID-2019 станет кровавой страницей истории, его назовут новой войной, которую сегодня нужно вести на наших улицах". Испания El Pais: "Закрытие [испанского] Конгресса депутатов из-за коронавируса, [которым заразился депутат от крайне правой партии "Вокс"] Ортега Смит, можно сравнить сейчас с определенной метафорой: эпидемия может справиться со всем, даже в определенной степени приостановить политическую конфронтацию. Оппозиция сдержанна в своей критике. Никто не хочет вызывать подозрений в том, что он пытается извлечь выгоду из волнений среди подданных. Угроза здоровью пока выше распрей: предстоящие выборы в Галисии и Стране Басков, каталонский конфликт, проекты нового коалиционного правительства. Это перемирие, которое основано на страхах населения... Сколько продлится перемирие? Пока коронавирус не исчезнет с первых полос газет... Нетрудно предвидеть, что следующая политическая проблема будет связана с тем, как преодолеть экономические последствия этого кризиса в области здравоохранения". Швейцария Le Temps: "ВОЗ отныне квалифицирует COVID-19 как пандемию, а канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила, что вероятно заражение 70% жителей страны, то есть 58 млн человек. Из-за такой ситуации все больше фармацевтических компаний пересматривают свои приоритеты для мобилизации усилий против коронавируса. Это изменение курса опирается на беспрецедентное международное сотрудничество. По сути дела, всего за несколько месяцев вирус SARS-CoV-2 стал темой нескольких сотен научных публикаций, зафиксированных в очень серьезной базе данных PubMed, которая является двигателем бесплатной поисковой системы в сфере биомедицины. Для сравнения: во время первой эпидемии SARS в 2003 году потребовалось более года на написание менее чем половины этого числа статей. Усилия, направленные на предотвращение и искоренение COVID-19, основаны сейчас на двух стратегиях: поиске антивирусных лекарств и разработке вакцин". Польша Rzeczpospolita: "Предотвращение распространения коронавируса сейчас приоритет для всех. Никто не ставит под сомнение, что лучше подготовиться и уже сейчас закрыть школы и кинотеатры, запретить массовые мероприятия, чем потом гасить пожар, допустив вспышку эпидемии огромных масштабов. Закрытие школ и культурных объектов само по себе не представляет большой угрозы для экономики. Но это показывает, что мы постепенно двигаемся в направлении негативного сценария, то есть очень серьезных изменений во всех сферах социальной и экономической жизни. Можно ожидать перемен в деятельности многих фирм, вытекающих из массового ухода работников или же очередных ограничений в административной сфере. Поляки уже начали в панике покупать продукты первой необходимости, что может отразиться на росте цен". Чехия Pravo: "Различия в подходах азиатских и европейских стран к угрозе коронавируса ярко проявляются в действиях государственных органов. Если власти Китая и других азиатских стран без проблем вводят жесткие ограничительные меры на всех уровнях, то европейские государства стремятся осуществлять аналогичные меры более мягко, учитывая их негативное влияние на права и свободы граждан". Китай China Daily: "Хотя в Китае коронавирусная эпидемия идет на спад и количество новых случаев ежедневно сокращается до двузначных чисел, а больницы в Ухане — эпицентре вспышки — либо закрываются, либо остаются с койками без больных, эксперты предупреждают, что ставки все еще слишком высоки.

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Они прежде всего имеют в виду ситуацию в морских портах и аэропортах страны, учитывая, что инфекция распространяется по миру, а число приехавших больных в Китае выросло, по данным на 10 марта, с 10 до 79. Если в целом в Китае, за исключением провинции Хубэй, уже несколько дней не было новых случаев заражения, то в провинции Хэйлунцзян был подтвержден новый случай в районе гор Большого Хингана, что напомнило о возможности повторного распространения вируса в относительно благополучных регионах, о чем предупреждает Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Теперь таможенные власти и такие транспортные узлы, как Пекин и провинция Гуандун, ужесточают проверки и мониторинг прибывающих из-за рубежа путешественников, а провинция Хубэй решила сохранить запрет на приезд людей из-за рубежа. Это показатель того, что Китай не расслабляется и намерен сохранять приверженность борьбе с эпидемией". South China Morning Post: "Решение ВОЗ объявить вспышку коронавируса пандемией ничего не меняет, заявил руководитель Центра по охране здоровья Гонконга доктор Ван Ка-хин. По его словам, местные власти не планируют в связи с этим как-то корректировать свою стратегию борьбы с эпидемией. Никаких изменений не требуется, поскольку эксперты в ряде стран уже расценивали вспышку заболевания COVID-19 как пандемию задолго до того, как это сделала ВОЗ". Япония Nikkei: "Одним из главных просчетов ВОЗ стала неверная оценка скорости распространения коронавируса. 30 января вирус был обнаружен примерно в 20 странах, когда ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию.

Буквально за полтора месяца вирус распространился на 110 стран, и такой всплеск заболеваний в развитых государствах оказался неожиданным

Есть несколько возможных причин быстрого распространения инфекции. Одна из них заключается в том, что новый коронавирус часто имеет незначительные симптомы и, вероятно, инфекция распространяется незаметно. По данным ВОЗ, у 80% болезнь протекает в легкой форме или без каких-либо признаков. Многие люди заражены и живут своей обычной повседневной жизнью, ходят на работу. Тем не менее на ВОЗ лежит доля ответственности. Когда она объявляла о чрезвычайной ситуации в январе, никаких рекомендаций по поводу ограничения перемещения людей не было сделано". Mainichi: "До настоящего времени в Японии пока не произошло резкого всплеска числа заражений. Но число случаев заболевания продолжает увеличиваться, и существует вероятность, что вирус распространяется незаметно. Коронавирус быстро охватил Европу и страны Ближнего Востока, и не исключен риск того, что заболевшие будут приезжать в Японию. Даже если сейчас ситуация находится под контролем, не исключено, что всплеск заражений еще впереди. Правительство должно быть готово к затяжной борьбе с вирусом и его распространением. При этом важно, чтобы правительство уважало мнение экспертов". Индия Economic Times: "Продажи электронной продукции, в том числе мобильных телефонов, за два месяца после вспышки коронавируса сократились примерно на 13,5 млрд рупий (более $180 млн), причем многие покупатели отказываются от товаров китайского производства... Генеральный секретарь Всеиндийской конфедерации торговцев Правин Кханделвал сообщил, что у покупателей есть страх заразиться вирусом, и это привело к сокращению продаж на коммерческих рынках по всей Индии, так как все меньше людей сегодня хотят покупать такую продукцию".

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Financial Express: "Индия практически закрыла свои границы, приостановив действие всех существующих виз, кроме дипломатических, официальных, виз ООН и международных организаций, рабочих виз до 15 апреля. Эта полная блокировка границ будет означать, что иностранные туристы не смогут въехать в Индию в течение срока, превышающего месяц, что повлияет на и без того напряженную экономику". Сингапур The Straits Times: "Вспышка коронавируса вызвала панику и ограничительные меры по всему миру. Страны прекращают транспортное сообщение друг с другом. Растет число случаев откровенного расизма. Например, в Лондоне был избит гражданин Сингапура, которого обвинили в том, что "он якобы привез вирус в Британию". В метро Нью-Йорка афроамериканец "дезинфицировал" мужчину азиатской наружности, а потом выгнал его из поезда. Но в нынешних тяжелых условиях требуется, чтобы все члены общества работали совместно над тем, чтобы остановить эпидемию, чтобы не дать людям заболевать и умирать. Как отмечают эксперты, вирус сам по себе не так страшен, но поведение людей в этих условиях, их борьба за свои интересы — все это может привести к катастрофе". Турция Sabah: "До сих пор человечество не выработало единой политики для того, чтобы сообща бороться с коронавирусом. Главный вопрос сейчас заключается в том, что делать и как действовать в рамках единой системы, основанной на свободном перемещении людей, товаров и услуг. Мы становимся свидетелями того, что страх быть зараженным может начать сдерживать передвижение людей на планетарном уровне. Действительно, принцип отсутствия границ в условиях глобализации был главной особенностью в последние 30 лет. Этот принцип сформировал как экономические, так и социальные структуры наших взаимодействий.

Эпидемия может разрушить главную основу современной экономики, для которой характерна взаимосвязь между различными географическими районами