"Системный провал". Как вирус тестирует Америку

В противостоянии с коронавирусом в США время для сдерживания болезни на дальних рубежах прошло. Инфекция проникла вглубь страны и теперь испытывает на прочность американскую систему здравоохранения. Власти публично сохраняют оптимизм, но приватно многие специалисты выражают сомнения в том, что Америка готова к отражению подобного вызова.

Одновременно подвергается проверке и обоснованность притязаний США на глобальное лидерство. Понятно, что угроза пандемии — это именно та ситуация, в которой требуется забыть о национальном эгоизме ради общего блага. И Вашингтон уже призывают если и не помочь, то хотя бы не вредить, например, Ирану и КНДР. Согласится ли он внять подобным призывам, пока не ясно, но всем очевидно, что в них звучит голос разума. Здороваются… локтями В самой Америке, по официальным данным, по состоянию на вторник было зарегистрировано 712 заболевших и 27 умерших. Но в среду журнал Atlantic выступил с предостережением: официальная статистика "очень сильно занижена" и "все это знают". Проблема, по словам издания, заключается в методике оценки, прежде всего в выборке людей для тестирования. Пока считается, что инфекция, сокращенно именуемая COVID-19, распространилась на 35 из 50 штатов США и столичный федеральный округ Колумбия. Это вызвало серьезную обеспокоенность, в частности, у американских законодателей, среди которых велика доля пожилых мужчин. К тому же по роду службы им часто приходится принимать участие в общественных мероприятиях, обмениваться многочисленными рукопожатиями. Хотя в Вашингтоне уже вошла в моду практика так называемого социального дистанцирования, предусматривающая, в частности, замену рукопожатий на соприкосновение локтями. В самом конце февраля многие ведущие американские политики-республиканцы участвовали в традиционном ежегодном заседании Консервативного комитета политических действий (C-PAC). Позже выяснилось, что один из почетных гостей этого мероприятия заражен коронавирусом. Причем, по сообщению газеты Politico, это человек, чрезвычайно общительный и имевший доступ буквально всюду, в том числе и к тому залу, где участники заседания дожидались своей очереди выступать. В результате теперь уже несколько других гостей, включая сенатора Теда Круза и по меньшей мере пятерых конгрессменов, объявили, что из предосторожности уходят на домашний карантин. Среди них — и Марк Медоуз, переходящий из Конгресса на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома, и еще как минимум один законодатель, лично общавшийся в последнее время с президентом страны Дональдом Трампом. Некоторые члены Конгресса уже на всякий случай прошли тестирование на коронавирус, хотя симптомов заболевания ни у кого из них, по их словам, не наблюдается. Ни Трамп, ни его вице-президент Майкл Пенс такой проверке, насколько известно, пока не подвергались, хотя оба выступали перед консерваторами на том же форуме. С заразившимся активистом они там, по словам Белого дома, не общались. Нервозность нарастает Трамп в прошлом сам не раз публично называл себя гермофобом, т.е. человеком, подверженным навязчивому страху перед микробами. Но теперь он говорит, что отказываться от обычных рукопожатий пока не собирается. Критики утверждают, что он пребывает в растерянности. Например, New York Times напечатала целую большую статью о том, что он "не уверен", как ему реагировать на вирус — "невидимого убийцу", на которого не действуют ни угрозы, ни бахвальство. "Роль лидера-утешителя дается ему нелегко, и он с трудом ищет баланс между ободряющей уверенностью и наивным шапкозакидательством", — утверждает газета, с которой президент враждует.

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Кстати, и симпатизирующее хозяину Белого дома сетевое издание Washington Examiner критиковало его за неубедительный показной оптимизм. Редакционный комментарий на эту тему был озаглавлен "Пытаясь предотвратить панику из-за коронавируса, Трамп рискует ее усилить". Можно напомнить, что изначально американский лидер выражал уверенность в том, что распространение инфекции само собой сойдет на нет с наступлением теплой погоды. Он утверждал, что угроза пандемии сознательно раздувается его политическими противниками. Но когда Трамп публично назвал ее очередным "надувательством" (hoax) со стороны оппозиции, это встретило такой бурный и единодушный отпор, что больше он такого определения не повторял. В целом нервозность среди американских политиков нарастает. Республиканка Лиз Чейни — член Конгресса и дочь бывшего вице-президента страны Ричарда Чейни — отказалась от участия в важном выездном мероприятии, устроенном руководством Палаты представителей, чтобы не подвергать опасности "особо уязвимых" членов своей семьи. Одна из ее коллег-демократок полностью закрыла свой столичный офис и ушла на домашний карантин после того, как ее обнаружили на одной фотографии с вирусоносителем на форуме С-PAC. "Угроза века"? В оценке ситуации медицинскими властями США нет единообразия. Складывается впечатление, что и им пока еще только предстоит нащупать некий баланс. С одной стороны, они, конечно, не могут допустить недооценки угрозы, с другой, явно хотят подчеркнуть, что не так страшен черт, как его малюют. В результате главный профильный госорган в лице Центров по контролю над заболеваниями (CDC) признает, что, исходя из нынешней ситуации в стране и мире и развития событий, "представляется вероятным, что данный вирус вызовет пандемию". Вместе с тем он указывает, что "для большинства людей непосредственный риск подвергнуться воздействию вируса считается низким". Главный хирург США Джером Адамс подчеркивает, что для детей и молодежи COVID-19 "менее смертоносен, чем грипп".

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В этих условиях американское медицинское начальство продолжает, в частности, призывать здоровых людей не пользоваться защитными масками. Хотя ссылки на то, что против вирусов те бесполезны, звучат не очень логично. Если это действительно так, то почему маски надо беречь для медперсонала и людей, ухаживающих за заболевшими? Двойственная позиция властей заставляет искать оценок на стороне. Один из богатейших людей планеты и ведущий американский филантроп в медицинской сфере Билл Гейтс в комментарии для специализированного издания New England Journal of Medicine ("Медицинский журнал Новой Англии") указал, что новый коронавирус "начал своим поведением во многом напоминать тот патоген, возникающий раз в сто лет, появления которого мы опасались". "Надеюсь, все не так плохо, но пока не будет доказано обратное, нам надо исходить из этого", т.е. из худшего, подчеркнул он. Гейтс сообщил, что его фамильный благотворительный фонд готов выделить на борьбу с COVID-19 до 100 млн долларов. Он уточнил, что значительную часть этих средств предполагается направить на оказание профильной помощи небогатым странам, поскольку те зачастую являются первым оплотом в выявлении общих эпидемиологических угроз и противостоянии им. Бывший помощник госсекретаря США по азиатским делам Курт Кэмпбелл и политолог из вашингтонского Института Брукингса Томас Райт тоже исходят из того, что COVID-19 может оказаться "угрозой века", "одним из худших кризисов мирного времени в современной истории". Они ставят этот кризис в один ряд с чудовищными терактами 11 сентября 2001 года в США и "финансовым коллапсом 2008 года" и предупреждают, что по своим последствиям он может оказаться "даже хуже". Другое дело, что они вписывают проблему прежде всего в политический контекст и доказывают, что она "демонстрирует границы популизма как метода государственного управления". "Опыт имеет значение, институты имеют значение, — пишут авторы. — Есть такая вещь, как мировое сообщество. Просвещенный ответ, даже непопулярный, имеет значение. Надо сделать систему снова работоспособной!" "Никакой я не царь" Своим острием эта критика нацелена прежде всего против Трампа с его главным лозунгом: "Сделать Америку снова великой!". Вообще в контексте обсуждения надвигающейся опасности в США сейчас все чаще звучит классический вопрос — кто виноват? Самый распространенный ответ на него также уже можно считать классическим: "Не мы!" Конечно, легче всего это доказывать бюрократам из "бывших".

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Экс-советница президента-демократа Барака Обамы по нацбезопасности и борьбе с терроризмом Лиза Монако на днях с гордостью доложила на страницах журнала Foreign Affairs, что в январе 2017 года лично проводила показательные учения по противодействию "глобальной пандемии", вызванной "неким новым вирусом", для "новой команды" Трампа, заступавшей на смену ее собственным подчиненным в Совете национальной безопасности (СНБ) США. Смысл напоминания понятен: дескать, мы все заранее предвидели, создали необходимые планы и структуры, и не наша вина, если те остались невостребованными. Вообще Трампу сейчас многие пеняют на то, что он демонтировал противоэпидемический аппарат, созданный при его предшественнике и включавший подразделения не только СНБ, но и Министерства национальной безопасности США. Журнал Foreign Policy еще в конце января писал об этом, обвинял действующего президента в "диверсии" против собственной страны и ставил ему в пример Обаму, назначившего "своего рода царем по эпидемиям в аппарате Белого дома" Рональда Клайна, экс-главу аппарата тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена. Другое дело, что задним-то умом все крепки, а эффективность прошлых мер тоже сомнительна. Сам Клайн в феврале говорил на конференции Аспенского института в Вашингтоне, что, несмотря на громкий титул, реально почти ни на что не влиял. "Мой опыт как "царя" по Эболе (вирусная геморрагическая лихорадка — прим. ТАСС) в подавляющем большинстве случаев сводился к тому, что никакой я не царь, потому что у нас в США нет командной системы управления здравоохранением", — сказал он. Без "вертикали" Действительно, по общему признанию специалистов, структура медобслуживания в США была и остается децентрализованной. Реальной "вертикали власти", которая обеспечивала бы согласованное в общенациональных масштабах реагирование на угрозу пандемии, в стране не было и нет. Да что там административная "вертикаль": в федеральном законодательстве США вообще не закреплено право на отпуск по болезни, так что часть вины лежит и на Конгрессе. В общем, порок системный. И самое наглядное и острое на сегодняшний день подтверждение тому — отсутствие у 27,5 млн американцев (8,5% населения) медицинской страховки. При Трампе, в 2018 году, этот показатель вновь заметно вырос. Прежде он несколько лет снижался после принятия в 2010 году закона о медицинской программе "Обамакэр". Суть проблемы понятна: если незастрахованные люди начнут болеть, то кому платить за их лечение? Больницы заранее предупреждают, что для них это было бы в прямом смысле разорительно, чревато банкротством. В 2007 году вестник Journal of Health Care Finance ("Финансы в здравоохранении") опубликовал исследование, согласно которому повторение катаклизма наподобие пандемии гриппа-испанки 1918 года принесло бы американским медучреждениям убытки на сумму 3,9 млрд долларов, т.е. в среднем по $784 592 на больницу. Между прочим, Трамп на днях заявил, что для него было откровением известие о том, что от гриппа можно умереть. Хотя в 1918 году от той же испанки скончался его дед по отцу — Фридрих Трамп. Предвыборный экономический контекст На еще один классический вопрос — что делать? — американцы отвечают в привычной для себя манере: пытаются залить пожар деньгами. Белый дом изначально попросил на борьбу с COVID-19 $2,5 млрд, напуганные законодатели выделили аж $8,3 млрд долларов. "Что ж, приму и это", — сказал Трамп, подписывая соответствующий законопроект в прошлую пятницу, когда число заболевших по всему миру превысило 100 тыс. человек.

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Вообще для Белого дома и его хозяина экономика — на первом месте. Одна из "ключевых публикаций", к которым пресс-служба президента США привлекает внимание в последние дни, — это сообщение телеканала CNBC о том, что "и на фоне угрозы коронавируса" в стране продолжается "превосходящий ожидания" рост занятости, и уровень безработицы в феврале вновь снизился — до 3,5%. Акцентирование этой темы понятно: для Трампа оно напрямую связано с перспективой переизбрания на ноябрьских выборах на новый президентский срок. Решению этой же задачи подчинены и планы, вписываемые в контекст борьбы с COVID-19. Прежде всего Трамп решительно требует, чтобы Федеральная резервная (банковская) система США продолжала смягчать денежно-кредитную политику для подстегивания экономического роста в стране. Среди мер экономического стимулирования по линии правительства президент, по сообщениям печати, отдает предпочтение налоговым каникулам. На его взгляд, они должны охватывать налог на заработную плату и действовать до конца года, то есть, во всяком случае, оставаться в силе до выборов. Правда, планы эти до конца еще не проработаны. Известно, что в прошлом подобные идеи не находили поддержки у американских законодателей. И сейчас оппозиция в Конгрессе США продвигает собственную повестку дня. По сообщению газеты Politico, "демократы готовят законодательство, которое бы обеспечило бесплатное тестирование на коронавирус, усилило страхование по безработице, сохранило на время перерыва в занятиях доступ к бесплатному питанию для учащихся, получавших его в школах, а также ввело бы оплачиваемый отпуск по болезни". Переводят стрелки Обращаясь к теме COVID-19, американские аналитики и пресса часто пытаются переводить стрелки на КНР, где зарождалась эпидемия. Например, журнал National Interest напечатал на днях комментарий "Сделано в Китае: хаоса вокруг коронавируса можно было бы избежать". Одновременно делаются попытки бросить тень и на Всемирную организацию здравоохранения, которая якобы потакает Пекину и слишком высоко оценивает его усилия по противодействию инфекции.

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