Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

Мировая экономика подвергается самому большому испытанию со времен финансового кризиса 2008 года. Рост мирового ВВП в этом году может снизиться до 1,5% — до вспышки болезни прогнозировался уровень 2,9%. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупреждает, что глобальный экономический рост будет хуже, чем в кризисном 2009 году. Распространение нового коронавируса негативно появлияет на все сферы экономики. Но некоторые отрасли уже сейчас теряют больше других. Производство в Китае Сейчас Китай — это мировая фабрика. Здесь для глобальных брендов производят электронику, компоненты для автопроизводств, фармацевтические препараты, одежду и многое другое.

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Из-за коронавируса большая часть экономики страны блокирована — в феврале 31% компаний оставались закрытыми после удлиненных китайских новогодних каникул. Еще 29% сотрудников компаний работали дистанционно. Иначе — только треть компаний возобновила работу в полном объеме. Самое пугающее в этой ситуации не краткосрочный ущерб, а потенциальное долговременное нарушение цепочек поставок. В начале марта значение индекса деловой активности в производственном секторе Китая понизилось до 40 п. против февральского значения 51,1 п. (значение индекса 50 п. соответствует равному количеству оптимистов и пессимистов относительно развития ситуации, сейчас только 40% экспертов верят в оптимистичный сценарий). За несколько последних месяцев самое слабое значение этого индекса наблюдалось в феврале 2019 года. Тогда оно составило 48,3 п. Сейчас есть мнения, что коронавирус может похоронить Китай как глобальный производственный центр.

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Но что будет вместо него? Китай предлагает выгодные налоговые ставки, хорошую логистику, что не могут противопоставить другие крупные страны, скажем, Индия и Бразилия. В качестве замены может выступить Мексика. В прошлом году президенты США и Мексики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства. В стране уже есть производства глобальных компаний — Boeing, KIA, General Electric. Сейчас американские компании рассматривают латиноамериканского соседа как потенциальную площадку для размещения заводов или заказов на существующих производствах. 160 руководителей, опрошенных Foley&Lardner LLP для отчета "Международная торговля и тенденции в 2020 году", сообщили, что в ближайшие пять лет намерены вести бизнес в Мексике. Плюсы в том, что в стране хватает и рабочей силы, и инженеров с достаточными компетенциями. Огромный минус — отсутствие безопасности. В Китае менеджерам не приходится нанимать для сотрудников личную охрану, там не процветают в таком объеме наркокартели и похищения людей. Китай остановил выпуск новых смартфонов Продажи смартфонов падали в последние три года во всем мире. В прошлом году поставки снизились на 2,3%. Из-за эпидемии аналитики IDC ожидают снижение глобальных поставок смартфонов на 2,3% по итогам текущего года. В первом полугодии продажи снизятся на 10,6%. Еще в соцсетях начали обсуждать возможный товарный дефицит. Вроде неплохо запастись гаджетами, которые производятся в Китае, сейчас, а не через полгода, когда их не будет в магазинах или они будут стоить дорого. Действительно ли это разумные опасения? В пользу этого мнения говорит то, что эпидемия реально вынуждает производителей менять планы работы. "Февраль и март — это время, когда производители представляют флагманы или проводят финальные испытания и доработку тех продуктов, которые готовятся представлять в первом полугодии. Компании будут корректировать планы на среднесрочную или даже долгосрочную перспективу", — говорится в прогнозе IDC. Некоторые заводы продолжают простаивать. "Гаджеты обычно поставляют в магазины с расчетом на квартал. Если ситуация с эпидемией не поменяется, не начнут открываться заводы, через три месяца мы заметим, что каких-то девайсов в магазинах нет или посредники продают их дороже, но во втором случае речь идет не о любой технике, а о модных гаджетах", — считает Леонид Делицын, аналитик ГК "Финам". Впрочем, в последнюю неделю некоторые заводы в Китае постепенно возобновляют работу. Нефтяная отрасль В начале прошлого месяца эксперты посчитали, что спрос на нефть в Китае упал на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего объема потребления, на фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса нового типа. Китай — крупнейший импортер нефти, он потребляет около 14 млн баррелей в день, что равно суммарным потребностям Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии и Южной Кореи. Нефтяные котировки негативно реагируют на распространение коронавируса. 28 февраля 2020 года стоимость нефти Brent опускалась на торгах ниже $50 за баррель. В последний раз ее цена находилась ниже этого уровня в конце июля 2017 года. Сырье дешевеет на фоне усиливающегося страха инвесторов, что распространение нового коронавируса выйдет из-под контроля и перерастет в пандемию. Впрочем, 3 марта стоимость нефти Brent подросла до $53,55 за баррель.

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"Негативное влияние на рынок нефти — самая большая проблема для российской экономики, — говорит Владимир Назаров, директор НИФИ Минфина России. — Из-за снижения спроса падает цена, есть вероятность, что на предстоящем совещании ОПЕК+ примут решение об ограничении добычи. Добыча меньше на 0,5 тыс. — 1 млн баррелей в сутки — это решение, которое могло бы успокоить рынки". По его словам, новый коронавирус уникален в плане негативного влияния на экономику. Эпидемии, которые были до него, например птичий грипп, лихорадка Эбола, не имели таких последствий. "Значительная доля населения Китая в той или иной степени ограничена в передвижениях. Выходит, вторая крупнейшая экономика мира парализована из-за эпидемии. Если Китай будет заблокирован еще один-два месяца, при этом похожие карантинные меры распространятся еще в одной крупной экономической державе, то риски нового кризиса заметно возрастут, учитывая, что экономика ряда развитых стран близка к рецессии". Туризм и события Туризм — одна из отраслей, которая пострадает больше других, поскольку вирус продолжает распространяться, международные события — от развлекательных до деловых — отменяют одно за другим. Глава промышленности Евросоюза Тьерри Бретон сообщил, что из-за коронавируса Европа теряет около 1 млрд евро в месяц.

Европейский туризм пережил две волны спада. Во-первых, вирус начал распространяться в Китае, из-за этого сократилось число китайских туристов. Кстати, по данным Всемирной торговой организации ООН, в 2018 году китайские туристы выезжали за границу 150 млн раз, потратив в поездках $277 млрд. Во-вторых, когда вирус распространился по Европе, правительства стран начали отменять мероприятия и закрывать туристические достопримечательности. В Италии, где туризм занимает 13% экономики, в некоторых районах число отказов от отелей достигло 90%. При этом событийный международный туризм с 1950-х считается одной из самых устойчивых, значительных и растущих отраслей мировой экономики. Если в 1950 году в мире насчитывалось 25 млн международных туристических мероприятий, в 1990 году их было 450 млн, в 2010 году — 1 млрд, а в 2018 году число событий увеличилось до 1,4 млрд, этот рынок оценивается в $1,4 трлн. По данным сети отелей Marriott, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) наблюдается низкая заполняемость. В Макао, одном из главных игорных центров мира, в какой-то момент заполняемость упала до 1%. Казино на этой территории закрыли в начале февраля. Российский туризм тоже потеряет деньги. Число китайских туристов в стране превышает 1,5 млн человек в год. Прием новых организованных тургрупп из Китая приостановлен с 28 января. С 20 февраля Россия временно приостановила въезд граждан Китая, приезжающих на работу, учебу и с туристическими целями.

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