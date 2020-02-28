Роботы привозят еду, а дроны следят за людьми. Технологии в Китае против коронавируса

В китайских больницах внедряют роботов для доставки еды, лекарств и осмотра пациентов. Чиновники используют патрульные дроны, чтобы предупреждать людей об опасности заражения. В автобусах устанавливают тепловизоры с системами распознавания лиц. Онлайн-сервисы меняются под потребности людей, которые не хотят выходить из дома и встречаться с посторонними. Рассказываем подробно. Дроны разгоняют по домам "Да, тетя, это дрон говорит с тобой. Тебе не стоит гулять по улице без маски. Возвращайся домой и не забудь вымыть руки". В этом ролике беспилотник зависает над головой пожилой женщины, которая вышла на улицу без медицинской маски. Дрон оснащен камерами и динамиком, откуда звучит голос наблюдающего. Пенсионерка ошарашенно смотрит на него, а потом торопится уйти.

' YouTube/TRT World'

"Мы переживаем сложные времена. Почему вы вышли на улицу без маски? Снег растает через несколько месяцев, верно? Разве не лучше оставаться дома с едой и напитками? Не смейтесь и немедленно идите домой", — фермер с хозяйственной тележкой сгребает снег на поле, когда "Большой Брат" замечает его и обращается через динамик дрона. В ролике на Weibo старейшины собрались на площадке поиграть в маджонг в деревне недалеко от юго-западного города Чэнду. С помощью дронов их заметили в местной администрации. И тут же обратились к ним через громкоговорители: "Во время эпидемии запрещено играть в маджонг на улице. Прекратите и покиньте площадку". Кстати, если вы не знаете, что такое маджонг, и хотите оценить дефицит медицинских масок в Китае, то здесь можно посмотреть, как люди ставят в игре не деньги, а защитные маски. Дроны с камерами и микрофонами, которые следят за людьми, начали запускать в городах и деревнях Китая в январе. Это не единственное применение технологии. Ранее для распыления дезинфицирующих средств в некоторых зараженных районах использовались сельхоздроны. А позже появились дроны с тепловизорами, чтобы измерять температуру людей в толпе без непосредственного контакта. И даже строительство больницы в Ухане — той, что возвели за рекордные десять дней, — не обошлось без квадрокоптеров. Дроны с мощными лампами освещали площадку в ночное время, чтобы работа не останавливалась. Термометры в автобусах... В автобусах в Гуанчжоу (это юг Китая) появились "умные" термометры: это стойка с тепловизором и камерами с распознаванием лиц. Вы заходите в автобус и проходите сканирование у стойки. Система сообщит, если у вас повышенная температура, и запомнит данные о вас. Теперь ответственные лица могут проследить, отправились вы в больницу.

' YouTube/New China TV'

Самое интересное здесь не сам по себе девайс с тепловизором и камерой, а то, что алгоритм распознает лица людей в медицинских масках. Сегодня подавляющее большинство программ не справляется с узнаванием человека, у которого лицо наполовину закрыто, скажем, зимним шарфом. Эта эпидемия подтолкнула китайских разработчиков к тренировке алгоритмов под такие задачи. ...и роботы вместо врачей С тепловизорами есть и роботы. Есть те, что измеряют температуру людей в толпе, они так же, как дроны и "умные" термометры, могут распознавать лица. Это разработка инженеров из транспортного университета китайского города Сиань (провинция Шэньси). Этот робот одновременно может измерять температуру у нескольких человек. Роботы используются в зонах карантина. Пассажиры рейса из Сингапура в Ганьчжоу попали в карантин из-за того, что у двух человек обнаружили повышенную температуру при осмотре. 335 человек поселили в отеле и кормили с помощью сервисных роботов Leatle Peanut — внешне это управляемые тележки со встроенным динамиком. "Всем привет! Little Peanut привез вам еду. Приятного аппетита. Если вы хотите отдохнуть, сообщите персоналу через WeChat", — объявлял робот, когда ехал по коридору отеля с провизией.

Amid a novel #coronavirus outbreak, robots are deployed to deliver meals to travelers in isolation at a hotel in Hangzhou, China. #pneumonia pic.twitter.com/BgWZm4L1m6 — China Xinhua News (@XHNews) January 27, 2020

Вспышка коронавируса подтолкнула китайских медиков быстрее внедрять сервисных роботов для контакта с пациентами. В больницах используются роботы, которые позволяют следить за состоянием людей с помощью видеосвязи или доставляют лекарства. Недавно роботов пожертвовали Красному Кресту в Шэньяне. Врачи и медперсонал сильнее других рискуют заразиться от пациентов. Сегодня роботы, которые могут забрать работу, — не апокалиптические страшилки, а отличная идея. Машинам собираются отдать больше задач. Производитель Siasun вместе с Шэньянским институтом автоматизации создает робота, который будет собирать медицинские анализы у людей с подозрением на пневмонию, вызванную новым коронавирусом. С помощью механической руки робот будет помещать в ротовую полость пациента марлевый тампон, чтобы взять слюну на анализ. Врач сможет управлять этой машиной дистанционно. С начала эпидемии в Китае новым коронавирусом заразились более 3,3 тыс. медиков. Подавляющее большинство из них — в Ухане. В начале февраля в больнице умер 34-летний врач-офтальмолог Ли Ваньлян, который первым предупредил о вспышке нового вируса. В конце января скончался 62-летний Лян Удун, глава отделения оториноларингологии Больницы китайской и европейской медицины в городе Ухань. Курьер оставит еду у подъезда Коронавирус изменил сервисы доставки в стране. Люди боятся выходить на улицу и стараются поменьше контактировать с посторонними. В Китае бум на доставку еды и повседневных товаров. Курьеров и рабочих в компаниях не хватает. Даже учитывая, что Meituan Dianping (это крупный игрок в Китае вроде "Яндекс.Еды" и Delivery Club) привлекает рабочих сетевых ресторанов, закрывшихся из-за вспышки коронавируса.

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