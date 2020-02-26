Как‌ ‌сильно‌ инвесторы боятся‌ распространения‌ ‌нового коронавируса?‌

Коронавирус 2019-nCoV продолжает распространяться по миру. И чем быстрее он это делает, тем сильнее пугает инвесторов. Очередная волна паники пришла на рынки США, Европы и Азии в понедельник, 24 февраля. Тогда американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 3,56%, Nasdaq — на 3,71%, а S&P 500 снизился на 3,35%. У российского рынка в этот день был выходной, так что отреагировал он только во вторник, 25 февраля, и сохранил тенденцию в последовавшую за ним среду.
Панические настроения продолжают давить на биржи
Индекс Мосбиржи во вторник опустился на 3,33% — это крупнейшее внутридневное падение с апреля 2018 года, когда американские власти ввели санкции против компаний Олега Дерипаски, в том числе En+ и "Русала".
Индекс РТС упал на 5,1%. И в среду, 26 февраля, оба показателя продолжили снижаться, хотя и не так сильно, как днем раньше, — примерно на 0,3−0,4% (на 16:00 по московскому времени). Таким образом, индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки 3000, которую последний раз преодолел в декабре 2019 года.
Рубль во вторник потерял к доллару 2,06%, который на закрытии торгов стоил 65,37 рубля (официальный курс ЦБ на 26 февраля — 64,92 рубля). В среду американская валюта продолжила укрепляться. Фактором снижения выступает нефть, а также общее нежелание трейдеров рисковать, из-за чего они переносят капиталы в защитные активы — доллар, золото и американские облигации, объяснил руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев. Коронавирус, конечно, "король" новостных заголовков, но кроме него на отечественную валюту оказали влияние и возобновившиеся заявления о санкциях. Так, американские власти предложили против России новые рестрикции за вмешательство в президентские выборы 2020 года, а также ввели санкции против 13 физических и юридических лиц Китая, Ирака, России и Турции за несоблюдение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Нефть марки Brent с пятницы, 21 февраля, потеряла в цене 7,35% и в среду продолжает дешеветь. На нее закономерно давят опасения инвесторов, что снижение мировой экономики, которое провоцирует вирус, подорвет и спрос на сырье. Артем Деев также напомнил, что ближайшим важным событием для рынка углеводородов станет заседание ОПЕК+ 6 марта, которое пока никуда не переносили. Впрочем, он сомневается, что страны смогут договориться о дополнительном сокращении добычи на 600 тыс. баррелей в сутки, так как Россия изначально эту идею не поддержала.
"Защитное" золото, в свою очередь, только с начала февраля подорожало на 4,03%. Эксперт "БКС Экспресс" Дмитрий Пучкарев уточнил, что стоимость золота растет на фоне ожиданий реакции мировых ЦБ на угрозу коронавируса.
Чем вирус грозит мировой экономике
В начале текущей недели стало ясно — рынки недооценивали риски и зря рассчитывали, что пик эпидемии пройден, считают аналитики инвестиционной компании ITI Capital. Сейчас наступила активная фаза распространения вируса за пределами Китая, так что паника еще продержится какое-то время, уверены они. А заявления представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний США о необходимости подготовиться к возможной вспышке в стране только подпитывают негатив инвесторов.
Хотя успехи фармацевтических компаний по разработке вакцины могли бы их успокоить и удержать рынки от дальнейшего падения. Например, продолжают расти акции биотехнологических Moderna и Gilead Sciences. Первая ранее объявила, что ее вакцина готова для тестирования на людях. А лекарство второй может быть хорошим выбором в борьбе с новым вирусом, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). О создании вакцины сообщили и специалисты Тяньцзиньского университета.
Но чем дольше ситуация с вирусом остается острой, тем дороже она обходится. Крупная пандемия тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), известного как атипичная пневмония, в 2002–2003 годах стоила мировой экономике, по разным оценкам, около $40 млрд. Если же нынешняя вспышка перерастет в пандемию на уровне хотя бы Азиатского региона, то это может снизить объем общемирового ВВП на $400 млрд (около 0,5%), подсчитали аналитики компании Oxford Economics. Если пандемия станет глобальной, то потери могут вырасти до $1,1 трлн. Впрочем, пока ВОЗ характеризует ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами.
Арина Раксина