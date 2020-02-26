Как‌ ‌сильно‌ инвесторы боятся‌ распространения‌ ‌нового коронавируса?‌

Коронавирус 2019-nCoV продолжает распространяться по миру. И чем быстрее он это делает, тем сильнее пугает инвесторов. Очередная волна паники пришла на рынки США, Европы и Азии в понедельник, 24 февраля. Тогда американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 3,56%, Nasdaq — на 3,71%, а S&P 500 снизился на 3,35%. У российского рынка в этот день был выходной, так что отреагировал он только во вторник, 25 февраля, и сохранил тенденцию в последовавшую за ним среду. Панические настроения продолжают давить на биржи Индекс Мосбиржи во вторник опустился на 3,33% — это крупнейшее внутридневное падение с апреля 2018 года, когда американские власти ввели санкции против компаний Олега Дерипаски, в том числе En+ и "Русала".

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Индекс РТС упал на 5,1%. И в среду, 26 февраля, оба показателя продолжили снижаться, хотя и не так сильно, как днем раньше, — примерно на 0,3−0,4% (на 16:00 по московскому времени). Таким образом, индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки 3000, которую последний раз преодолел в декабре 2019 года. Рубль во вторник потерял к доллару 2,06%, который на закрытии торгов стоил 65,37 рубля (официальный курс ЦБ на 26 февраля — 64,92 рубля). В среду американская валюта продолжила укрепляться. Фактором снижения выступает нефть, а также общее нежелание трейдеров рисковать, из-за чего они переносят капиталы в защитные активы — доллар, золото и американские облигации, объяснил руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев. Коронавирус, конечно, "король" новостных заголовков, но кроме него на отечественную валюту оказали влияние и возобновившиеся заявления о санкциях. Так, американские власти предложили против России новые рестрикции за вмешательство в президентские выборы 2020 года, а также ввели санкции против 13 физических и юридических лиц Китая, Ирака, России и Турции за несоблюдение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Нефть марки Brent с пятницы, 21 февраля, потеряла в цене 7,35% и в среду продолжает дешеветь. На нее закономерно давят опасения инвесторов, что снижение мировой экономики, которое провоцирует вирус, подорвет и спрос на сырье. Артем Деев также напомнил, что ближайшим важным событием для рынка углеводородов станет заседание ОПЕК+ 6 марта, которое пока никуда не переносили. Впрочем, он сомневается, что страны смогут договориться о дополнительном сокращении добычи на 600 тыс. баррелей в сутки, так как Россия изначально эту идею не поддержала. "Защитное" золото, в свою очередь, только с начала февраля подорожало на 4,03%. Эксперт "БКС Экспресс" Дмитрий Пучкарев уточнил, что стоимость золота растет на фоне ожиданий реакции мировых ЦБ на угрозу коронавируса. Чем вирус грозит мировой экономике

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