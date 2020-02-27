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Эксперты: котировки Brent могут опуститься ниже $50 за баррель до заседания ОПЕК+

Дальше все будет зависеть от решения комитета по сокращению квот на добычу нефти, считают аналитики

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Нефть марки Brent продолжит консолидацию в районе $50 за баррель с возможным снижением как минимум до заседания ОПЕК+, которое состоится 5-6 марта. Кроме того, в случае, если решение организации касательно сокращения добычи не оправдает ожиданий рынка, нефтяные котировки продолжат снижение - вплоть до $48, считают опрошенные ТАСС эксперты.

С начала недели цены на нефть продолжили активное снижение. В четверг апрельский фьючерс Brent опустился ниже $53 за баррель - минимума с декабря 2018 года. Эксперты полагают, что восстановлению нефтяных котировок может способствовать как появление позитивных новостей, связанных с коронавирусом, так и решение комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи.

В случае, если экспортеры от дополнительных ограничений откажутся, цена нефти может временно опуститься до $48 и консолидироваться в данном диапазоне до появления позитивных новостей.

Коронавирус продолжит оказывать давление на нефть

Негативная динамика цены на нефть с высокой долей вероятности продлится вплоть до встречи ОПЕК+ в начале марта. Дальше все будет зависеть от решения комитета по сокращению квот на добычу нефти, считают эксперты.

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"Понижение стоимости Brent ниже $50 за баррель до совещания ОПЕК+ 5-6 марта достаточно вероятно на фоне ожидаемого отсутствия позитивной статистки относительно глобального распространения коронавируса", - пояснил стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе.

В случае усиления негатива в рыночных настроениях, а также появления реальных оценок масштабного давления вирусного фактора на экономики мира за пределами Китая, нефтяные цены могут на время снизиться до уровней $45-50, также отметил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Решение ОПЕК+ может подтолкнуть нефтяные цены к росту

Эксперты полагают, что наблюдаемое приближение котировок к отметке $50 может простимулировать экспортеров к реализации мер дополнительного сокращения добычи.

"Поддержку ценам может оказать решение ОПЕК+ на заседании 6 марта. Консенсусным мнением является продолжение текущих ограничений ОПЕК+ до конца года. Возможным сценарием может быть дополнительное сокращение добычи со стороны Саудовской Аравии. Положительным сюрпризом для рынка может стать дополнительное сокращение добычи всеми участниками ОПЕК+", - пояснил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев.

В случае, если же экспортеры откажутся от мер дополнительной поддержки, то рыночный негатив в моменте может усилиться, что станет фактором в пользу движения нефтяных цен к отметкам $48-50, считает Антон Покатович, в то же время оценив вероятность такого сценария как довольно низкую.

В свою очередь аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Александр Осин полагает, что на данный момент нет четких, статистически обоснованных признаков необходимости сокращения добычи в ответ на ожидаемое падение спроса. "Спрос на рынке стабилен на данный момент, что следует из январского отчета ОПЕК", - добавил эксперт.

То, что страны, входящие в ОПЕК+, не спешат идти на поводу у биржевых спекулянтов и осознают, что обещания по сокращению добычи сверх обозначенного мониторинговым комитетом объема не дадут нужного эффекта до тех пор, пока не изменятся настроения на мировых биржах, считает и аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Эксперты сохраняют спокойствие

Несмотря на негативную динамику нефтяных котировок сегодня, эксперты сохраняют прогнозы, согласно которым к концу 2020 года цена черного золота будет консолидироваться в районе $60 и выше за баррель Brent.

"Определяющим фактором для нефти остаются рыночные настроения инвесторов, в которых "вирусные" тревоги продолжают нарастать. Таким образом, реальный поддерживающий эффект в ценах от мер дополнительного сокращения в рамках ОПЕК+ мы можем увидеть в середине весны - начале лета", - отметил Покатович. В рамках базового сценария "БКС Премьер", при отсутствии новых негативных шоков в мировой экономике и на рынках, нефтяные цены в перспективе марта будут формироваться в широком диапазоне $48-58 с перспективой роста к уровням $60 и выше в апреле - мае.

То, что цены на нефть вернутся к равновесной цене, которая находится около $60 за баррель Brent, как только опасность минует, считает и ведущий аналитик ИК "Велес капитал" Александр Сидоров.

В свою очередь в Сбербанке также сохраняют прогноз по Brent на 2020 год на уровне $60 за баррель. В ИК "Фридом финанс" не меняли прогноз цены на нефть к концу года. Как пояснил Александр Осин, повышение цен на нефть Brent по итогам 2020 года до $70 по-прежнему представляется возможным.

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