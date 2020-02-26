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Распространение коронавируса нового типа
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"Газпром нефть" считает преждевременным пересмотр квот в рамках ОПЕК+ из-за коронавируса

Глава компании Александр Дюков указал, что пока поступает противоречивая информация о новом коронавирусе, поэтому правильнее было бы отреагировать на ситуацию позднее

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Принимать решение о корректировке квот в рамках ОПЕК+ в связи с распространением коронавируса в настоящий момент преждевременно, правильнее было бы отреагировать на ситуацию позднее. Такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков в среду в интервью телеканалу "Россия-24".

"Что касается того, что делать [в связи с распространением коронавируса], конечно, наверное, нужно будет реагировать, но я считаю, что правильнее было бы отреагировать на сложившуюся ситуацию чуть позже, потому что в настоящий момент достаточно много неопределенности, поступает противоречивая информация: с одной стороны, мы видим обострение ситуации с коронавирусом в таких странах, как Южная Корея и Италия, но с другой стороны, из Китая мы получаем данные, что им удалось несколько снизить темпы развития этой эпидемии", - сказал он.

"В любом случае, прошло не так много времени, <...> каждый месяц что-то происходит на рынке нефти, и если ОПЕК+ будет реагировать на изменения каждый месяц, то это приведет к дополнительной дестабилизации ситуации, поэтому пока правильнее наблюдать и, наверное, принять решение относительно квот чуть позже", - добавил Дюков.

По словам Дюкова, снижение потребления нефти наблюдается в Китае, крупнейшем импортере сырья.

"Безусловно, то, что уже произошло, мы видим, что это повлияло на ситуацию на рынке. И если посмотреть на отчеты, пока они предварительные, об объемах потребления нефти в Китае, то мы видим достаточно существенное снижение", - сказал он.

Ситуация с коронавирусом отразилась и на цене нефти, однако в ней заложены и ожидания рынка, считает Дюков.

Ранее технический комитет ОПЕК+, заседание которого было созвано в начале февраля из-за вспышки заболеваний от нового коронавируса в Китае, рекомендовал странам альянса дополнительно сократить добычу нефти на 600 тыс. баррелей в сутки на второй квартал. Это предложение не поддержала только Россия. На уровне министров страны будут обсуждать политику в добыче на ближайшие месяцы на встрече в Вене 5-6 марта.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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