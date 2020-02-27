ВОЗ озабочена распространением коронавируса за пределами Китая

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что наибольшую обеспокоенность сейчас вызывает распространение нового коронавируса за пределами Китая. Выступая в четверг на брифинге в Женеве, он отметил, что за последние двое суток вне границ КНР зарегистрировано больше заболевших, чем внутри этой страны.

"То, что происходит в остальном мире [за пределами Китая] вызывает сейчас наибольшую озабоченность", - сказал он. Глава ВОЗ сообщил, что вне границ КНР, в 44 странах, зарегистрировано 3474 случая болезни, вызванной новым коронавирусом. Умерли 54 человека. "За последние два дня число сообщений о новых заболевших в остальном мире превысило число случаев в Китае", - отметил он.

За последние 24 часа семь стран впервые сообщили о наличии у них случаев заболевания, вызванного коронавирусом, - Бразилия, Грузия, Греция, Северная Македония, Норвегия, Пакистан и Румыния. "Мой призыв ко всем странам - используйте окно возможностей сейчас. Если вы будете действовать решительно, то сможете сдержать распространение вируса и спасти жизни людей", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус. Он напомнил, что нынешняя эпидемия имеет потенциал пандемии.

Нужно действовать быстро, считает гендиректор ВОЗ. Вспышка болезни в Иране, Италии и Республике Корея "демонстрирует, на что способен вирус". По словам главы ВОЗ, необходимы "правильные меры". Именно это, по его словам, было сделано в Китае.

Гендиректор ВОЗ обратил внимание на то, что в ряде стран, принявших меры по сдерживанию вируса, на протяжении более двух недель не зафиксировано новых случаев заболевания. Это Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам. "Все эти страны разные. Но каждая продемонстрировала, что решительные ранние меры могут предотвратить распространение вируса, пока он не набрал силу", - констатировал глава ВОЗ.