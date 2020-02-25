Рынок акций падает, бизнесмены подсчитывают убытки. Как коронавирус влияет на экономику

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Опасения из-за коронавируса в понедельник обрушили фондовые индексы в Европе и США - падение на американских биржах по итогам дня составило 3,35-3,71%. На фоне этого в минусе открылись во вторник торговые площадки в Японии, Китае и России.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

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Одной из главных тем выходных стала вспышка коронавируса в Италии - число подтвержденных случаев заражения в этой стране достигло 229, шесть человек умерли. Премьер-министр республики Джузеппе Конте предупредил о возможном "очень сильном" влиянии вируса на итальянскую экономику.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не спешит объявлять вспышки коронавируса в странах Европы и Азии пандемией. Как отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, речь идет об "эпидемии в различных частях мира", имеющей "потенциал пандемии".

Замедление в Китае, распространение по миру

Ситуация в Китае продолжает оставаться сравнительно стабильной. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 77,6 тыс., ненамного увеличившись по сравнению с пятницей (тогда власти сообщали о 75,5 тыс. заразившихся).

Выздоровели уже в общей сложности более 27,2 тыс. человек - таким образом, за выходные из больниц отпустили более 9,5 тыс. пациентов. Количество жертв по состоянию на вторник составило 2663 (за сутки была зафиксирована 71 смерть).

Вместе с тем вирус продолжает распространяться по миру. В пятницу о выявлении заразившихся отчитался Иран, где уже зафиксировано больше десятка смертей. Следом вирус на своей территории обнаружили ряд соседних стран - Ирак, Кувейт, Бахрейн, Афганистан, а также Оман.

Падение на биржах

На этом фоне ярче проявляется негативное воздействие коронавируса на международную финансовую систему. В понедельник, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 3,56%, Nasdaq - на 3,71%, а S&P 500, включающий 500 крупнейших компаний рынка США, снизился на 3,35%. Резко падали индексы и в Европе, в минусе вслед за США открылись площадки Токио, Шанхая и Шэньчжэня, а также Гонконга.

По оценке агентства Bloomberg, 500 богатейших людей мира в понедельник потеряли в общей сложности примерно $139 млрд из-за значительного снижения индексов на торгах в США и других странах.

Московская биржа начала торги во вторник утром также со снижения. Индекс РТС на открытии впервые с 10 февраля опустился ниже 1500 пунктов, потеряв 2,12%, а индекс Мосбиржи уменьшился на 1,2%. На этом фоне слабеет российская валюта - так, евро также впервые с 10 февраля оказался дороже 70 рублей.

Вспышка в Италии

Как заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, власти страны "пока не могут прогнозировать, что произойдет" из-за вспышки коронавируса, хотя и занимаются определением возможных последствий.

Серьезнее всего ситуация складывается в северных областях Ломбардия и Венето. Из-за вспышки коронавируса отменяются массовые мероприятия, закрываются музеи, галереи, библиотеки и театры, включая "Ла Скала" в Милане и "Ла Фениче" в Венеции. По решению правительства отменены все школьные экскурсии.

В понедельник стало известно о переносе концертов народного артиста России Дениса Мацуева, которые должны были пройти в Риме и Болонье, а кинокомпания Paramount объявила об остановке съемок седьмой части фильма "Миссия невыполнима" в Венеции.

Итальянские железнодорожники предупредили о серьезных нарушениях в расписании поездов, включая скоростные составы между Римом и Миланом, а также Миланом и Турином. Как сообщила во вторник газета La Stampa, задержки в среднем составляют три часа.

Ряд стран уже рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок на север Италии. В их число вошли Австрия, Сербия и Чехия.

Меры в Японии и Южной Корее

В Японии число заразившихся превысило 850 человек, 691 из них - это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который больше двух недель находится на карантине в порту Иокогама. Умерли четверо инфицированных.

Японское правительство дало указание всем министерствам и государственным учреждениям перевести максимум сотрудников на работу на дому и изменить время их пребывания в офисе, чтобы не создавать условий для заражения в транспорте. Ассоциациям частного бизнеса также рекомендовано переводить персонал на удаленную работу и сдвигать время приезда сотрудников в офисы.

В стране продолжают отменять массовые мероприятия - так, во вторник стало известно об отмене семи матчей высшего дивизиона чемпионата Японии по футболу (J1 League), запланированных на 26 февраля. Рассматривается возможность отмены всех матчей до середины марта.

Власти Южной Кореи (893 заболевших, семь смертей) на этой неделе представят первый пакет мер по минимизации экономического ущерба от коронавируса, сообщил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги. По его словам, реализация этих мер потребует выделения из резервов 2 трлн вон ($1,6 млрд).

Вспышка инфекции в стране привела к заметному росту популярности онлайн-торговли и изменению структуры потребления - в Республике Корея резко вырос спрос на медицинские маски и дезинфицирующие средства, товары личной гигиены, продукты с длительным сроком хранения и алкоголь. До минимума с 2013 года сократилось число посетителей кинотеатров: в январе в кино пошли только 16,8 млн человек - на 7% меньше, чем годом ранее. Ожидается, что февральский показатель будет еще меньше.

Из-за вспышки коронавируса США и Республика Корея могут сократить масштабы совместных военных учений, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали американцам не посещать Южную Корею без особой необходимости.