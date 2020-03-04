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Стран ОПЕК+ обсудят в Вене ответные меры на падение цен нефти

Экспортерам нефти предстоит за три дня решить, насколько еще нужно снизить добычу, чтобы цены на нефть вернулись к $60 за баррель

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ соберутся в Вене 4-6 марта несмотря на риски для здоровья, связанные с распространением коронавируса. России, Саудовской Аравии и другим нефтеэкспортерам предстоит за три дня решить, насколько еще нужно снизить добычу, чтобы цены на нефть вернулись к $60 за баррель.

Вести переговоры в Вене, борющейся с коронавирусом, министры будут в условиях беспрецедентных мер безопасности.

Невидимый враг

Соглашение ОПЕК+, объединившее 24 нефтедобывающие страны, работает с января 2017 года. За это время союз стран во главе с Россией и Саудовской Аравией научился удерживать рынок нефти в балансе в условиях нестабильности и непрекращающихся вызовов.

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Сокращая добычу нефти в пределах 4% от общего объема производства, им удавалось на протяжении трех лет сохранять цену нефти в диапазоне $55-65 за баррель в условиях переизбытка предложения и замедления роста спроса. Даже такие обстоятельства, как агрессивная конкуренция со стороны США, рецессия мировой экономики и торговые войны, оказались не способны обрушить цены на нефть.

Зародившийся в конце прошлого года в Китае новый штамм коронавируса унес не только жизни более 3 тыс. человек по всему миру всего за два месяца, но и усилил нервозность в мировой экономике. Панические настроения на рынке привели к тому, что цена нефти Brent к 28 февраля потеряла почти $20, опустившись ниже $49 за баррель впервые с лета 2017 года. Президент России Владимир Путин, собравший нефтяников на экстренное совещание в воскресенье, назвал последнюю неделю зимы худшей для глобальных рынков после кризиса 2008 года.

На следующий день после совещания, на котором президент, федеральные министры и главы нефтегазовых компаний обсудили положение дел на нефтяном рынке, а также возможные ответные меры в рамках сделки ОПЕК+, котировки Brent скорректировались. К дате министерских переговоров в Вене цена нефти уже восстановилась до $52 за баррель.

Министр энергетики Алжира, выполняющий в этом году роль президента конференции ОПЕК, Мухаммед Аркаб, комментируя предстоящее заседание, сказал, что страны ОПЕК+ "будут стремиться избежать обрушения цен на нефть". Под вопросом остается только объем добычи, которым странам придется ради этого дополнительно пожертвовать.

Рекомендация экспертов - сократить на миллион

Эксперты технического комитета ОПЕК+ на специальном заседании в начале февраля предположили, что добычу будет целесообразно урезать еще на 600 тыс. б/с на период второго квартала. Сейчас страны ОПЕК+ уже сокращают производство нефти на 1,7 млн б/с к уровню октября 2018 года. Россия тогда с этим предложением не согласилась, сославшись на то, что ситуация еще требует наблюдения. 3 марта техкомитет собрался еще раз, уже в преддверии министерской встречи, чтобы обновить прогнозы.

На обсуждение оценок и поиск консенсуса во вторник экспертам потребовалось более девяти часов. Итогом заседания стала рекомендация сократить добычу еще на 0,6-1,0 млн б/с на период второго квартала. В среду это заключение обсудят министры мониторингового комитета (JMMC) под руководством главы Минэнерго РФ Александра Новака и его саудовского коллеги, принца Абдель Азиза бен Сальмана. Заседание запланировано на 14:30 по московскому времени, оно будет решающим.

На встрече 5 и 6 марта рекомендацию министерского комитета обсудят уже в полном составе министры стран ОПЕК и "не ОПЕК". Как показывает практика, рекомендации JMMC еще ни разу не отклонялись.

Посторонним вход воспрещен

Всего за несколько дней до заседания Вена стала очередной столицей, впервые затронутой новым вирусом. По состоянию на 3 марта в городе было зарегистрировано девять заразившихся, а всего в Австрии к этому моменту числилось 18 инфицированных человек.

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На этом фоне секретариат ОПЕК провел экстренные консультации с ВОЗ, ООН, а также властями Австрии и предпринял ряд беспрецедентных мер безопасности. Уже накануне встречи стало известно, что списки делегаций стран участниц были урезаны до минимума, а сотрудники ОПЕК, не задействованные в организации встречи, были переведены на домашний режим работы с 4 марта.

Однако главным сюрпризом стал полный запрет на допуск СМИ в здание штаб-квартиры ОПЕК. Для журналистов, освещающих деятельность организации, это означает три дня уличного дежурства у дверей секретариата в условиях дождливой погоды и средней температуры около девяти градусов по Цельсию. Между собой журналисты уже шутят, что, если не коронавирус, то воспаление легких у ОПЕК получить придется.

В письме генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, направленном главам делегаций (копия имеется в распоряжении ТАСС), приводится перечень мер, призванных минимизировать риск заражения. В частности, Баркиндо рекомендовал представителям тех стран, где очаг распространения инфекции значителен, воздержаться от поездки в Вену. К таким странам из всех членов альянса пока относится только Иран. Однако, как заверил ТАСС представитель министерства нефти страны, делегация из Тегерана однозначно приедет за заседание.

Впрочем, как утверждается в документе, все члены делегаций, входящих в здание, будут подвергаться тщательному медицинскому скринингу. Любой делегат, чья температура тела окажется повышенной, не будет допущен в здание и будет передан органам здравоохранения, указывает генсек.

В своем письме он также отмечает, что ВОЗ и ООН рекомендовали ОПЕК сократить длительность самих заседаний. "В наших с вами интересах, чтобы предстоящие встречи прошли в максимально сжатый срок", - просит Баркиндо министров. Однако он не указывает, в какие временные рамки им необходимо уложиться. Стоит отметить, что заседания ОПЕК отличаются своей продолжительностью. Практически каждая министерская встреча длится от шести до 11 часов. Наконец, отменив доступ журналистов в здание ОПЕК, Баркиндо пишет в своем письме, что итоговая пресс-конференция пройдет в формате вебинара.

Теги
АвстрияСШАИранРоссияСаудовская Аравия
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