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Распространение коронавируса нового типа

ЕС будет финансировать разработки вакцины от коронавируса компании CureVac

Критически важно как можно раньше найти вакцину, которая поможет всему миру, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) пообещала финансировать разработки вакцины от коронавируса компании CureVac, на которые, по сообщениям СМИ, США претендовали в эксклюзивном порядке. Об этом сообщила в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Евросоюз изначально финансировал разработки CureVac и теперь будет финансировать их снова. Критически важно как можно раньше найти вакцину, которая поможет всему миру", - написала она в Twitter, отметив, что ранее обсудила этот вопрос с руководством компании.

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на правительственные круги ФРГ сообщила, что президент США Дональд Трамп якобы пытался привлечь немецких ученых из CureVac к работе в Соединенных Штатах или обеспечить потенциальный медикамент эксклюзивно для своей страны.

Теги
СШАТрамп, ДональдФон дер Ляйен, УрсулаРаспространение коронавируса нового типа
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