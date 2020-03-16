ЕС будет финансировать разработки вакцины от коронавируса компании CureVac

БРЮССЕЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) пообещала финансировать разработки вакцины от коронавируса компании CureVac, на которые, по сообщениям СМИ, США претендовали в эксклюзивном порядке. Об этом сообщила в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Евросоюз изначально финансировал разработки CureVac и теперь будет финансировать их снова. Критически важно как можно раньше найти вакцину, которая поможет всему миру", - написала она в Twitter, отметив, что ранее обсудила этот вопрос с руководством компании.

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на правительственные круги ФРГ сообщила, что президент США Дональд Трамп якобы пытался привлечь немецких ученых из CureVac к работе в Соединенных Штатах или обеспечить потенциальный медикамент эксклюзивно для своей страны.