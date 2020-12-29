За знаниями и снегом: что притягивает африканских студентов в учебе в России

Число иностранных студентов, которые поступают в отечественные вузы, несмотря на пандемию коронавируса, в этом году практически не изменилось. Так, если в 2019 году, по словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, их насчитывалось 101 тыс., в этом лишь на 3 тыс. меньше — 98 тыс. Причем в российские вузы продолжают поступать не только представители ближайшего зарубежья, но и вовсе с других континентов: например, десятая часть абитуриентов в этом году — из стран Африки. О том, чем привлекают отечественные вузы и сама страна африканских студентов, — в материале ТАСС.
Историческая память
Россия и страны Африки имеют богатую историю взаимоотношений, в том числе и в сфере образования. Приезжать на учебу в отечественные вузы африканские студенты начали еще в конце 1950-х годов, а после создания в 1960 году Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне РУДН), что послужило очередным важным шагом в налаживании международного сотрудничества, их число с каждым годом становилось все больше и больше.
Согласно архивным данным Министерства высшего и среднего специального образования СССР, всего в период с начала 1960-х по начало 1990-х годов в вузах, НИИ, ПТУ и техникумах были подготовлены более 60 тыс. дипломированных специалистов. По большей части они специализировались в отраслях, жизненно важных для развития стран Африки: промышленности, сельском хозяйстве, транспортной и социальной сферах. Наибольшей популярностью пользовались инженерно-технические и естественно-научные специальности. На сегодняшний день спрос на российское высшее образование по-прежнему достаточно высок. Так, по данным Минобрнауки России, по состоянию на 1 октября этого года в отечественных университетах обучается более 27 тыс. граждан африканских стран, причем только в этом году на обучение поступило свыше 10 тыс. (10 538) африканцев.
За знаниями на другой континент
Основные специальности, по которым сегодня африканцы проходят обучение в российских университетах, во многом связаны с медицинской сферой: это лечебное дело, стоматология, фармация. Впрочем, как в столичных, так и в региональных отечественных вузах они также охотно изучают экономику, нефтегазовое дело, строительство, электроэнергетику, электротехнику, а также инфокоммуникационные технологии и системы связи.
Например, Тендай Мапунгвана из Зимбабве сначала отучился в бакалавриате в Воронежском государственном университете по специальности "инженерные технологии", а затем решил изучать искусственный интеллект в магистратуре одного из ведущих вузов страны — Московского физико-технического института (МФТИ). И на магистратуре молодой человек не собирается останавливаться.
"Сейчас я учусь на втором курсе магистратуры и планирую продолжить учебу в аспирантуре здесь на физтехе. Если не смогу поступить, то буду искать работу в России. Моя главная цель — развиваться в области искусственного интеллекта, особенно мне интересно компьютерное зрение", — говорит он.
А Заранайна Зизиелла Роз-Лис из Мадагаскара решила поступать в магистратуру все того же МФТИ, чтобы "расширить свою учебную практику в области биотехнологий". "Мне нравится биология, медицина и IT. Я считаю, что это востребованное и перспективное направление. Именно поэтому я выбрала МФТИ, здесь есть мое направление обучения и образовательные программы на английском языке", — говорит девушка. После получения диплома магистра она намерена продолжить учебу в аспирантуре, чтобы впоследствии стать квалифицированным ученым и вернуться работать в свою страну.
Углубить знания в сфере защиты растений в Россию приехал и студент второго курса магистратуры Аграрно-технологического института РУДН Нквето Эммануэль. После окончания бакалавриата и даже магистратуры в родной Замбии он какое-то время успел поработать в правительстве, пока вскоре ему не было предложено продолжить учебу в Китае или России.
"Мечтая расширить свои знания, выйти за пределы сельского хозяйства Африки, я отправился на другой континент. Выбрал Россию, потому что сельскохозяйственное производство находится здесь на самом высоком уровне. И, конечно, из-за другого климата здесь действует иная технология выращивания культур. Например, изобретение гибридов, которые используют зимне-весеннюю влагу для получения урожая, произвело прорыв в выращивании кукурузы в России. В Африке это изобретение может быть актуально при длительных засухах", — говорит он. Полученные знания и накопленный опыт студент намерен в дальнейшем использовать "на благо сельскохозяйственного производства своей страны", а также в управлении семейной фермой.
А вот Сулиман Мотаз из Судана уже вернулся в родную страну после обучения в РУДН. Сейчас он состоит на госслужбе и взаимодействует с российскими делегатами.
"Обучение в России дало мне очень многое. Скажем так — я родился два раза. Первый раз — в Судане, а второе рождение — приезд в Россию. Тут я стал другим человеком, у меня изменились мировоззрение и даже менталитет", — рассказывает собеседник агентства.
Мирный атом для Африки
Студенты Томского политехнического университета Асаби Боачи Принц из Ганы и Вероника Гоувс Кгабисанг из ЮАР приехали в Россию по квоте Росатома и после обучения вернутся на родину развивать ядерные технологи каждый в своей области.
"В 2017 году Гана приняла программу развития отраслей промышленности, но страна столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии. Мы не можем черпать запасы электроэнергии из, например, водных источников, и было принято решение развивать ядерные технологии как инструмент преодоления энергетического дефицита", — рассказывает Асаби Боачи Принц из Ганы.
По его словам, единственным выходом для страны без углеводородов и возможности развития возобновляемой энергетики стало развитие атомной отрасли. Однако, даже если технологически страна будет готова к использованию ядерных технологий, на текущий момент здесь нет квалифицированных кадров для работы на этом оборудовании. Соответственно, на уровне страны запущена программа поддержки и поощрения студентов, желающих развиваться в этом направлении.
"Я изучал университеты и увидел, что в Томском политехе обучение проходит на действующем реакторе. Кроме того, все ядерные программы реализуются на английском языке. Это одно из главных преимуществ, так как английский — родной язык для Ганы", — делится студент.
Вероника Гоувс Кгабисанг приехала в Россию из ЮАР и обучается ядерной медицине.
"Я знала, что в России есть несколько университетов, реализующих эту образовательную программу, но Томский политех единственный в РФ, который дает возможность получить это образование на действующих ядерных и радиационных установках. Надеюсь, это поможет мне с трудоустройством — после обучения не нужно будет проходить дополнительную подготовку и получать практические навыки работы", — рассказывает собеседница агентства.
По ее словам, в ЮАР растет число онкозаболеваний, в стране есть оборудование для ядерной медицины, а кадровый вопрос все еще остается открытым. По возвращении на родину Вероника планирует устроиться на работу в центр Африканского ядерного союза в Претории, где создают радиофармпрепараты.
"Образовательные программы по ядерным технологиям считаются самыми дорогими, а в России африканские студенты могут учиться бесплатно. В частности, госкорпорация "Росатом" выделяет квоты для обучения по ядерным программам в России. Это очень серьезная поддержка для нас", — говорит Вероника. "Сейчас я учусь совершенно бесплатно, мне полностью покрывают все обучение, практики, и наряду с российскими студентами, которые обучаются на бюджете, мы также получаем стипендию. Россия, наверное, единственная страна, которая предлагает такие преференции", — делится впечатлениями студентка Томского политеха.
Особенности культурного обмена
В выборе места учебы помимо качества образования африканских студентов привлекает и сама страна, о которой, по их собственному признанию, они мало знают. "Мне предложили российский университет мои наставники и спонсоры, и я согласился. Не скажу, что тогда я знал про Россию очень много. Но я хотел побывать в другой стране, жить и учиться в новой культуре. Это новое приключение, а я хотел увидеть и испытать что-то новое, особенно в такой далекой и непохожей на мою родину стране", — вспоминает студент из Зимбабве.
По его словам, поначалу он даже опасался ехать в Россию, полагая, что местные жители будут агрессивно настроены по отношению к иностранцам. Однако ожидания Мапунгваны, к счастью, не оправдались. "Когда я приехал, я опасался агрессии со стороны окружающих. Но этого не было. Больше всего я ценю доброжелательность, это самое важное, и я не ожидал этого — доброжелательности от русских", — говорит молодой человек. Напротив, он с удивлением обнаружил, что в России учится большое количество иностранцев, таких же, как и он сам.
"Меня удивило большое количество студентов из разных стран, которые спокойно и комфортно учатся в России. Это самое удивительное для меня. На моем факультете много иностранных студентов, а взаимодействие разных культур мне очень интересно, и в целом мне нравится учиться в России", — поделился Мапунгвана.
Студентку из Мадагаскара, в свою очередь, покорила русская природа и, конечно же, зима. "Здесь же я впервые увидела снег, на Мадагаскаре его нет. Лето тоже очень романтичное время года. Мне нравится, что холодная и белая зима постепенно сменяется зеленью и теплом", — говорит она.
Русская зима поразила и студента из Ганы Асаби Боачи Принца. "Первое, что удивило в России, — очень холодно. Я прилетел в августе, достаточно теплое время, но мне показалось, что очень холодно — куда уж холоднее. Зимой я понял, что бывает гораздо холоднее", — шутит студент. И он же добавляет, что приятным сюрпризом для него стало то, что русские люди тоже знают английский язык. "Я не ожидал, что тут столько людей знают английский, я очень боялся, что не будет возможности коммуникации, но с этим нет никаких проблем", — добавляет он.
"Нас до сих пор удивляет, что преподаватели тут легко общаются со студентами, — мы можем отправить во внеучебное время сообщение и получим ответ. Для Ганы это очень нетипично, нам такое простое общение очень сильно помогло в адаптации", — резюмирует студент.
Молодой ученый из Замбии в то же время считает, что, несмотря на разные климаты, разные языки и культуры, между Африкой и Россией много общего, например в сфере растениеводства. "Во время учебы я удивился, что в принципах выращивания культур двух стран много общего. Дело даже не в инструментах или реагентах, а в человеческом подходе к тому делу, которым занимаешься с любовью. Да, мы можем быть разными народами, жить на землях с разным климатом, но общей остается любовь к растениям и профессиональный подход к профессии агронома. Россия стала ближе моему сердцу с первых же занятий по агрономии с преподавателями РУДН", — рассказал он.
"В Томске меня поразило дружелюбие людей, — рассказывает Вероника Гоувс Кгабисанг из ЮАР. — Мы чувствуем себя в безопасности, можем спокойно гулять по городу, здесь очень много разных культур, много национальностей".
"Немного удивило и рассмешило, когда я в первый раз пошла на дискотеку, как русские танцуют — я такого в мире не встречала", — добавляет собеседница агентства.
Юрий Кукин, Ирина Мандрыкина, Вадим Белозерцев