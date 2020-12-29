За знаниями и снегом: что притягивает африканских студентов в учебе в России

Число иностранных студентов, которые поступают в отечественные вузы, несмотря на пандемию коронавируса, в этом году практически не изменилось. Так, если в 2019 году, по словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, их насчитывалось 101 тыс., в этом лишь на 3 тыс. меньше — 98 тыс. Причем в российские вузы продолжают поступать не только представители ближайшего зарубежья, но и вовсе с других континентов: например, десятая часть абитуриентов в этом году — из стран Африки. О том, чем привлекают отечественные вузы и сама страна африканских студентов, — в материале ТАСС. Историческая память Россия и страны Африки имеют богатую историю взаимоотношений, в том числе и в сфере образования. Приезжать на учебу в отечественные вузы африканские студенты начали еще в конце 1950-х годов, а после создания в 1960 году Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне РУДН), что послужило очередным важным шагом в налаживании международного сотрудничества, их число с каждым годом становилось все больше и больше. Согласно архивным данным Министерства высшего и среднего специального образования СССР, всего в период с начала 1960-х по начало 1990-х годов в вузах, НИИ, ПТУ и техникумах были подготовлены более 60 тыс. дипломированных специалистов. По большей части они специализировались в отраслях, жизненно важных для развития стран Африки: промышленности, сельском хозяйстве, транспортной и социальной сферах. Наибольшей популярностью пользовались инженерно-технические и естественно-научные специальности. На сегодняшний день спрос на российское высшее образование по-прежнему достаточно высок. Так, по данным Минобрнауки России, по состоянию на 1 октября этого года в отечественных университетах обучается более 27 тыс. граждан африканских стран, причем только в этом году на обучение поступило свыше 10 тыс. (10 538) африканцев. За знаниями на другой континент Основные специальности, по которым сегодня африканцы проходят обучение в российских университетах, во многом связаны с медицинской сферой: это лечебное дело, стоматология, фармация. Впрочем, как в столичных, так и в региональных отечественных вузах они также охотно изучают экономику, нефтегазовое дело, строительство, электроэнергетику, электротехнику, а также инфокоммуникационные технологии и системы связи. Например, Тендай Мапунгвана из Зимбабве сначала отучился в бакалавриате в Воронежском государственном университете по специальности "инженерные технологии", а затем решил изучать искусственный интеллект в магистратуре одного из ведущих вузов страны — Московского физико-технического института (МФТИ). И на магистратуре молодой человек не собирается останавливаться. "Сейчас я учусь на втором курсе магистратуры и планирую продолжить учебу в аспирантуре здесь на физтехе. Если не смогу поступить, то буду искать работу в России. Моя главная цель — развиваться в области искусственного интеллекта, особенно мне интересно компьютерное зрение", — говорит он. А Заранайна Зизиелла Роз-Лис из Мадагаскара решила поступать в магистратуру все того же МФТИ, чтобы "расширить свою учебную практику в области биотехнологий". "Мне нравится биология, медицина и IT. Я считаю, что это востребованное и перспективное направление. Именно поэтому я выбрала МФТИ, здесь есть мое направление обучения и образовательные программы на английском языке", — говорит девушка. После получения диплома магистра она намерена продолжить учебу в аспирантуре, чтобы впоследствии стать квалифицированным ученым и вернуться работать в свою страну.

Описание Заранайна Зизиелла © Личный архив Заранайны Зизиеллы

Углубить знания в сфере защиты растений в Россию приехал и студент второго курса магистратуры Аграрно-технологического института РУДН Нквето Эммануэль. После окончания бакалавриата и даже магистратуры в родной Замбии он какое-то время успел поработать в правительстве, пока вскоре ему не было предложено продолжить учебу в Китае или России. "Мечтая расширить свои знания, выйти за пределы сельского хозяйства Африки, я отправился на другой континент. Выбрал Россию, потому что сельскохозяйственное производство находится здесь на самом высоком уровне. И, конечно, из-за другого климата здесь действует иная технология выращивания культур. Например, изобретение гибридов, которые используют зимне-весеннюю влагу для получения урожая, произвело прорыв в выращивании кукурузы в России. В Африке это изобретение может быть актуально при длительных засухах", — говорит он. Полученные знания и накопленный опыт студент намерен в дальнейшем использовать "на благо сельскохозяйственного производства своей страны", а также в управлении семейной фермой. А вот Сулиман Мотаз из Судана уже вернулся в родную страну после обучения в РУДН. Сейчас он состоит на госслужбе и взаимодействует с российскими делегатами.

Описание Сулиман Мотаз во время сопровождения российской делегации в Судане © Ирина Мандрыкина/ТАСС

"Обучение в России дало мне очень многое. Скажем так — я родился два раза. Первый раз — в Судане, а второе рождение — приезд в Россию. Тут я стал другим человеком, у меня изменились мировоззрение и даже менталитет", — рассказывает собеседник агентства. Мирный атом для Африки Студенты Томского политехнического университета Асаби Боачи Принц из Ганы и Вероника Гоувс Кгабисанг из ЮАР приехали в Россию по квоте Росатома и после обучения вернутся на родину развивать ядерные технологи каждый в своей области. "В 2017 году Гана приняла программу развития отраслей промышленности, но страна столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии. Мы не можем черпать запасы электроэнергии из, например, водных источников, и было принято решение развивать ядерные технологии как инструмент преодоления энергетического дефицита", — рассказывает Асаби Боачи Принц из Ганы. По его словам, единственным выходом для страны без углеводородов и возможности развития возобновляемой энергетики стало развитие атомной отрасли. Однако, даже если технологически страна будет готова к использованию ядерных технологий, на текущий момент здесь нет квалифицированных кадров для работы на этом оборудовании. Соответственно, на уровне страны запущена программа поддержки и поощрения студентов, желающих развиваться в этом направлении.

Описание Асаби Боачи Принц © Пресс-служба Томского политехнического университета

"Я изучал университеты и увидел, что в Томском политехе обучение проходит на действующем реакторе. Кроме того, все ядерные программы реализуются на английском языке. Это одно из главных преимуществ, так как английский — родной язык для Ганы", — делится студент. Вероника Гоувс Кгабисанг приехала в Россию из ЮАР и обучается ядерной медицине. "Я знала, что в России есть несколько университетов, реализующих эту образовательную программу, но Томский политех единственный в РФ, который дает возможность получить это образование на действующих ядерных и радиационных установках. Надеюсь, это поможет мне с трудоустройством — после обучения не нужно будет проходить дополнительную подготовку и получать практические навыки работы", — рассказывает собеседница агентства.

Описание Вероника Гоувс Кгабисанг © Пресс-служба Томского политехнического университета