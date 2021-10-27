Афрэксимбанк разработал программу страховых гарантий для российского бизнеса в Африке

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Афрэксимбанк совместно с Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) разработал специальную программу гарантий АФГАП для российских бизнесменов, работающих на африканском континенте. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава Афрэксимбанка профессор Бенедикт Орама.

"Мы, разумеется, обсуждали этот вопрос с ЭКСАР (отсутствие финансовых механизмов для поддержки и создания гарантий безопасности своих инвестиций для российских компаний в Африке - прим. ТАСС). У нас есть особая программа, которая называется АФГАП - программа гарантий Афрэксимбанка. По ней мы предоставляем гарантии от страновых рисков, инвестиционные гарантии, а также другие формы гарантий, которые необходимы инвесторам, в том числе от риска завершения и гарантии доступности рынка", - сказал Бенедикт Орама.

По его словам, Афрэксимбанк предоставляет такого рода услуги и африканским компаниям. Что касается российского бизнеса, то в этом случае все риски банк делит с ЭКСАР в равных пропорциях. При этом, как отметил профессор, Афрэксимбанк готов к сотрудничеству и с другими финансовыми и кредитными организациями России.

"Мы уже работаем с некоторыми российскими банками, например ВТБ. Кроме того, идут переговоры с ВЭБ.РФ. Наши кредитные линии открыты для ряда российских банков", - добавил Орама.