Австрийская газета Die Presse считает, что энергетическая политика ЕС терпит провал

ВЕНА, 28 октября. /ТАСС/. Энергетическая политика Европейского союза в попытке с помощью сжиженного природного газа добиться независимости от России в сфере энергоснабжения потерпела провал. ЕС оказался беспомощен перед сложнейшим с 1970-х годов энергетическим кризисом, говорится в опубликованной в четверг статье в австрийской газете Die Presse .

"В то время как первые морозные ночи в Восточной Европе возвещают о приближении зимы, Европейский союз оступился в сложнейший энергетический кризис с 1970-х годов. Глобальная комбинация вызванных пандемией перебоев с логистикой и огромный спрос на сжиженный газ в Азии и США вызвали неимоверное увеличение цены на газ и, соответственно, электроэнергию. Однако ЕС не готов к тому, чтобы эффективно и быстро реагировать на эти глобальные явления", - пишет издание.

Как отмечается в статье, только Россия может быстро и практически в любом количестве поставлять газ, что увеличивает зависимость ЕС от РФ.

Согласно публикации, европейцы, которые в недавнем прошлом регулярно и громко заявляли о способности определять мировую политику и об амбициях стратегической автономии, оказались в затруднительном положении из-за сотворенных собой же факторов. Так, в кризисное время ЕС не следует единой позиции, и Россия показала Евросоюзу границы его фантазий о мировом господстве, говорится в статье. Европейцы также совершили фатальную ошибку, когда несколько лет назад стали постепенно отказываться от долгосрочных контрактов на поставку газа, уверен автор.

Кроме того, статья указывает, что лидеры ЕС блокируют сами себя. "Главы государств и правительства 27 стран уже много лет берут на себя слишком много тем вместо того, чтобы позволить заранее решать детальные и технические вопросы уполномоченным министрам. Но на саммитах ЕС 27 лидеров сидят в зале в одиночестве, без экспертов и профильных чиновников. Из этого ничего не выйдет. <...> За неделю до Рождества они хотят попробовать еще раз. А пока остается надеяться на мягкую зиму", - резюмирует автор статьи.