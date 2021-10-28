Конец капитализма и энергетический кризис. О чем говорили на Евразийском форуме в Вероне

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Пандемия COVID-19 углубила разобщенность как в мировом сообществе, так и в некогда едином фронте западных стран. Стремительно созревший на этом фоне энергетический кризис заставил участников XIV Евразийского экономического форума в Вероне открыто говорить о конце капитализма и необходимости отказа от неолиберальной модели развития. Преодоление кризиса участники форума видят в многополярной модели мира и сотрудничестве с Россией.
Открывая форум директор газеты II Sole 24 Ore Фабио Тамбурини констатировал, что "сегодняшний мир полностью разбит и разрознен", а пандемия только усугубила ситуацию. "Пандемия провела траншею между теми странами, кто смог привиться, и между теми регионами мира, где не было достаточного количества прививок", - отметил он. При этом, по его словам, усиливаются разногласия и внутри западных стран. В качестве примера он привел разногласия между Демократической и Республиканской партиями в США, разные интересы военных и экономических кругов страны в отношении Китая, сложную ситуацию в Германии на фоне ухода канцлера Ангелы Меркель, предстоящие в следующем году выборы во Франции. "Налицо кризис политической картины в главных европейских странах и кризис лидерства, который относится ко всем европейским странам", - отметил он.
Почетный президент группы Intesa Sanpaolo Джованни Бадзоли предупредил, что мир стоит на пороге потенциальной катастрофы. "Проблемы и вызовы говорят о том, что мы переживаем один из самых опасных моментов в истории человечества", - пояснил он. Речь идет о таких рисках, как безвозвратное разрушение окружающей среды и новые волны массовой миграции из-за различия в благосостоянии регионов мира.
Истоки кризиса
Исторически, по мнению Бадзоли, к кризису привела политика неолиберализма, ставшая доминирующей после развала Советского Союза. "Был запущен механизм безудержной коммерциализации экономики", - отметил он. Это привело к драматическим разломам в общественной и социальной жизни западных обществ, которые усилила пандемия. "Во всех странах мы видим восстания против элит", - добавил он. По мнению Бадзоли, для выживания человечества необходимо восстановить доверие граждан к государственным институтам.
Согласен с ним и председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико. "Пандемия - дочь неолиберализма, основанная на абсолютной вере в миф о дерегулированном глобальном рынке, превозносившемся как наиболее эффективный и рациональный инструмент экономического развития", - сказал он. По его словам, такой подход только привел к немыслимому социальному неравенству, когда 3 млрд человек живут менее чем на $5 в день, 2 млрд человек не имеют доступа к электричеству, а 1 млрд человек не в состоянии написать свое имя.
По мнению Фаллико, пандемия не будет последней и необходимо менять институты развития, радикально переосмыслить критерии от финансово-экономического в пользу человеческого развития. В частности, подчеркнул он, необходимо реформировать основные международные институты, такие как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация.
Безответственные призывы
Явной демонстрацией неспособности ведущих стран к компромиссу стало развитие энергетического кризиса. Как рассказала экс-глава МИД Австрии, независимый член совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль, кризис обусловлен как политическими причинами, так и энергетическим переходом. Как добавил бывший глава трейдера Glencore и его крупнейший акционер Айван Глайзенберг, к энергокризису привели призывы экоактивистов отказаться от ископаемых видов энергии, которые не подкреплялись каким-либо планированием.
Как добавил главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр, существует очень сильное давление, чтобы деинвестировать проекты в ископаемых видах топлива. В свою очередь бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер отметил, что многие политики до сих пор не понимают истинных причин возникновения энергокризиса и продолжают винить в нем Россию, тогда как им, напротив, необходимо сосредоточить внимание на сотрудничестве.
Как отметил глава "Роснефти" Игорь Сечин, общемировая климатическая повестка уже оказывает негативное влияние на всю энергетику. В частности, объем инвестиций нефтегазовых компаний в геологоразведочные работы в прошлом году упал втрое, до $5 млрд, тогда как в 2011-2015 годах показатель составлял в среднем $16 млрд в год. Накопленный дефицит инвестиций нефтегазовых компаний в проекты может вырасти до $600 млрд к 2030 году, отметил Сечин.
Цены на сырье тормозят развитие
Так как снижается уровень восполнения запасов нефти и газа в мире, то и риски дефицита поставок закладываются в цены. "Высокие цены на энергоресурсы, безусловно, замедлят рост экономики, и эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу", - подчеркнул Сечин. Как согласился министр нефти и природного газа Индии Хардип Пури, стабильные цены на энергоресурсы должны лежать в основе экономики, ориентированной на человека, а их рост нанесет непоправимый ущерб экономическому развитию.
По мнению главы "Роснефти", подходы к изменению структуры мировой энергетики должны быть взвешенными, чтобы не допустить скатывания мировой экономики в энергетическую инфляционную спираль. А для этого необходимо задуматься о том, что возобновляемая энергетика не сможет полностью заменить традиционные энергоресурсы. Также проблемой становится истинное влияние возобновляемых источников на климат. Примером, по словам Сечина, является необходимость специальной переработки токсичных солнечных панелей и захоронение лопастей ветряных станций. Кроме того, по мнению Игоря Сечина, необходимо уделить особое внимание природному поглощению углеродных выбросов. Тогда достижение целей по углеродной нейтральности не потребует полного отказа не только от нефти и газа, но и от угля.
Между тем председатель Инициативы по климату в нефтегазовой отрасли, экс-глава BP Боб Дадли добавил, что дискуссии вокруг энергоперехода идут непросто. По его словам, некоторые политики даже не хотят обсуждать энергобаланс. А ведь именно правительства, как отметил Джереми Вейр, играют ключевую роль в том, чтобы обеспечить всей энергетической отрасли регуляторную и фискальную стабильность.
Многополярный союз
"Мы можем выйти из кризиса только с помощью многополярного союза, - добавил Фаллико. - Чтобы преодолеть кризис нынешней экономической модели и при этом гарантировать безопасность и процветание планете, необходимо опираться на Большую Евразию - от Атлантики до Тихого океана". Также он отметил необходимость более реалистичного подхода со стороны США к консенсусу с Китаем, Индией, Россией и Европой.
Как отметил глава компании Pirelli Марко Тронкетти Провера, сегодня сложилась "шизофреническая" обстановка, когда на фоне пандемии и энергетического кризиса политическая напряженность ведет к созданию новых барьеров. При этом Европа играет второстепенную роль между США, Россией и Китаем, тогда как ситуация требует ее активного участия, чтобы стать полноценным мостом. По его словам, интересы бизнеса совпадают с интересами населения в достижении благополучия, и бизнес активно старается развивать связи. Но только этих усилий недостаточно, чтобы избежать кризиса. Провера выразил надежду, что перезагрузка отношений возможна и политики найдут способы диалога.
Переломные моменты
Глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина рассказала, что сегодня мир находится в переломном историческом моменте, формирующем новые форматы и механизмы трансграничного взаимодействия. "Альтернативой очень плохо работающих международных правил являются двухсторонние интеграции", - сказала она, отметив интенсивное формирование новых региональных блоков взамен перестающих работать механизмов регулирования международной торговли.
По ее мнению, мир стоит в начале этапа формирования новых правил торговли, в том числе в онлайн-формате. РЭЦ уже работает в этом направлении, отметила Никишина. В качестве примера она назвала проект немецкого сегмента Amazon и "Почты России" по открытию национального онлайн-магазина российских товаров, а также партнерство России и Италии в построении цифрового таможенного коридора, который повысит скорость доставки за счет интеграции информационных систем и "ухода от бумаги".
Почетный консул России в земле Баден-Вюртемберг (ФРГ) Клаус Мангольд подчеркнул, что именно бизнес будет играть все большую роль в наведении мостов между странами. Однако и он, и председатель совета директоров Eni Эмма Марчегалия считают, что необходима реформа институтов международной торговли, иначе региональный протекционизм будет только нарастать.
Но декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов был настроен пессимистично: по его словам, распад экономических связей продолжится еще 10-15 лет. Впрочем, он согласен с тем, что именно Большая Евразия может со временем стать третьим игроком, уравновешивающим США и Китай. Депутат Европарламента от немецкой партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Кра добавил, что Европе пора сделать выбор. "Если мы не найдем взаимопонимания с Россией, тогда, возможно, в Евросоюзе будут полностью доминировать США", - отметил он.