Конец капитализма и энергетический кризис. О чем говорили на Евразийском форуме в Вероне

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Пандемия COVID-19 углубила разобщенность как в мировом сообществе, так и в некогда едином фронте западных стран. Стремительно созревший на этом фоне энергетический кризис заставил участников XIV Евразийского экономического форума в Вероне открыто говорить о конце капитализма и необходимости отказа от неолиберальной модели развития. Преодоление кризиса участники форума видят в многополярной модели мира и сотрудничестве с Россией.

Открывая форум директор газеты II Sole 24 Ore Фабио Тамбурини констатировал, что "сегодняшний мир полностью разбит и разрознен", а пандемия только усугубила ситуацию. "Пандемия провела траншею между теми странами, кто смог привиться, и между теми регионами мира, где не было достаточного количества прививок", - отметил он. При этом, по его словам, усиливаются разногласия и внутри западных стран. В качестве примера он привел разногласия между Демократической и Республиканской партиями в США, разные интересы военных и экономических кругов страны в отношении Китая, сложную ситуацию в Германии на фоне ухода канцлера Ангелы Меркель, предстоящие в следующем году выборы во Франции. "Налицо кризис политической картины в главных европейских странах и кризис лидерства, который относится ко всем европейским странам", - отметил он. Почетный президент группы Intesa Sanpaolo Джованни Бадзоли предупредил, что мир стоит на пороге потенциальной катастрофы. "Проблемы и вызовы говорят о том, что мы переживаем один из самых опасных моментов в истории человечества", - пояснил он. Речь идет о таких рисках, как безвозвратное разрушение окружающей среды и новые волны массовой миграции из-за различия в благосостоянии регионов мира. Истоки кризиса Исторически, по мнению Бадзоли, к кризису привела политика неолиберализма, ставшая доминирующей после развала Советского Союза. "Был запущен механизм безудержной коммерциализации экономики", - отметил он. Это привело к драматическим разломам в общественной и социальной жизни западных обществ, которые усилила пандемия. "Во всех странах мы видим восстания против элит", - добавил он. По мнению Бадзоли, для выживания человечества необходимо восстановить доверие граждан к государственным институтам.

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Согласен с ним и председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико. "Пандемия - дочь неолиберализма, основанная на абсолютной вере в миф о дерегулированном глобальном рынке, превозносившемся как наиболее эффективный и рациональный инструмент экономического развития", - сказал он. По его словам, такой подход только привел к немыслимому социальному неравенству, когда 3 млрд человек живут менее чем на $5 в день, 2 млрд человек не имеют доступа к электричеству, а 1 млрд человек не в состоянии написать свое имя. По мнению Фаллико, пандемия не будет последней и необходимо менять институты развития, радикально переосмыслить критерии от финансово-экономического в пользу человеческого развития. В частности, подчеркнул он, необходимо реформировать основные международные институты, такие как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация. Безответственные призывы Явной демонстрацией неспособности ведущих стран к компромиссу стало развитие энергетического кризиса. Как рассказала экс-глава МИД Австрии, независимый член совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль, кризис обусловлен как политическими причинами, так и энергетическим переходом. Как добавил бывший глава трейдера Glencore и его крупнейший акционер Айван Глайзенберг, к энергокризису привели призывы экоактивистов отказаться от ископаемых видов энергии, которые не подкреплялись каким-либо планированием.

Как добавил главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр, существует очень сильное давление, чтобы деинвестировать проекты в ископаемых видах топлива. В свою очередь бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер отметил, что многие политики до сих пор не понимают истинных причин возникновения энергокризиса и продолжают винить в нем Россию, тогда как им, напротив, необходимо сосредоточить внимание на сотрудничестве. Как отметил глава "Роснефти" Игорь Сечин, общемировая климатическая повестка уже оказывает негативное влияние на всю энергетику. В частности, объем инвестиций нефтегазовых компаний в геологоразведочные работы в прошлом году упал втрое, до $5 млрд, тогда как в 2011-2015 годах показатель составлял в среднем $16 млрд в год. Накопленный дефицит инвестиций нефтегазовых компаний в проекты может вырасти до $600 млрд к 2030 году, отметил Сечин. Цены на сырье тормозят развитие Так как снижается уровень восполнения запасов нефти и газа в мире, то и риски дефицита поставок закладываются в цены. "Высокие цены на энергоресурсы, безусловно, замедлят рост экономики, и эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу", - подчеркнул Сечин. Как согласился министр нефти и природного газа Индии Хардип Пури, стабильные цены на энергоресурсы должны лежать в основе экономики, ориентированной на человека, а их рост нанесет непоправимый ущерб экономическому развитию.