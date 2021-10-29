Лидеры G20 не планируют обсуждать конкретные меры выхода из газового кризиса

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати (G20) не планируют затрагивать в ходе саммита конкретные меры выхода из газового кризиса, однако ситуация в целом на энергетических рынках станет одной из тем повестки. Об этом сообщила журналистам в пятницу шерпа России в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш.

"Конкретные меры (по избежанию волатильности - прим. ТАСС) обсуждаться не будут. Это все-таки вопрос двусторонних отношений, но уж точно не формат "двадцатки". Ситуация на энергетических рынках, безусловно, будет обсуждаться", - отметила она.

По ее словам, ситуация на энергетических рынках будет затронута лидерами стран, поскольку обсуждается как во всем мире, так и в России. Лукаш отметила, что перед странами стоит задача попробовать найти общий подход в урегулировании проблемных отношений и ситуаций на газовом рынке, даже если есть разногласия по причинам и их источникам. "Нужно найти общее решение и общий знаменатель. Это общая задача. Саммит, я думаю, будет очень интересным", - отметила она.

Кроме того, Лукаш сообщила, что представители США в G20 с вниманием относятся к позиции президента России Владимира Путина о причинах газового кризиса в Европе.

"Безусловно, они в курсе, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Все прекрасно знают, следят и понимают, и к позиции, озвученной президентом [РФ Владимиром Путиным], относятся с вниманием".

По словам Лукаш, ситуации на энергетических рынках в других частях света отличаются и требует разных подходов. "Проблема у всех одна, но причины, решения и подходы разные. Нельзя сказать, что мы все в одной лодке, мы все в одном шторме. Все находятся в разных условиях в этой ситуации", - подытожила она.

Итоговая декларация

Лукаш сообщила, что итоговая декларация саммита G20 в Риме будет содержать ряд вопросов в сфере глобального энергобаланса.

"Я не могу пока сказать, что конкретно войдет в декларацию в этой связи. [Будут] такие общие вопросы, касающиеся вывода генерации, сокращения выбросов метана и в целом целевых температурных ориентиров, которые зафиксированы в Парижском соглашении, обязательства в рамках конвенции ООН по финансированию климатических усилий развивающихся стран со стороны развитых стран и другие", - сказала она.

По словам Лукаш, один из камней преткновения в теме глобального энергобаланса - это развитие угольной генерации, и развитые страны настаивают на немедленном прекращении использования угля как энергоносителя. "Это достаточно иллюзорная цель с учетом того, что во многих странах уголь составляет значительную долю в энергобалансе", - сказала она, отметив, что в энергобалансе того же Евросоюза эта доля составляет порядка 27%, что заметно больше, чем в РФ.

Как отметила шерпа РФ в "двадцатке", проблема состоит еще и в том, что более "продвинутые" в вопросах климата страны пытаются навязать другим свои "решения, которые просто не могут быть реализованы". Она подчеркнула, что если "все хотят сохранить климат, а не преследуют просто какие-то другие экономические цели, то важно учитывать все способы сокращения эмиссии парниковых газов".

Лукаш напомнила, что, согласно Парижскому соглашению по климату, "все стремятся к общей цели, но у всех свой путь, каждый выбирает, исходя из приоритетов и своего уровня развития".

Встреча лидеров стран G20 пройдет 30 и 31 октября в Риме.

О ситуации на газовом рынке

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили $1 000 за тыс. куб. м и почти достигли $2 000 за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, который вызвал рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветряной генерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.