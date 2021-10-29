"Газпром" достиг целевого уровня запасов в ПХГ России в 72,6 млрд куб. м

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. "Газпром" досрочно достиг целевого уровня запасов газа в подземных хранилищах РФ в 72,638 млрд куб. м, продолжит закачку до 8 ноября. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Газпром" достиг заданного уровня оперативного резерва газа в подземных хранилищах на территории России - 72,638 млрд куб. м", - отмечается в сообщении.

При этом потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ доведена до уровня 847,9 млн куб. м. "Работа по закачке газа в российские ПХГ продолжится до 8 ноября", - говорится в сообщении.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что "Газпром" планирует достичь целевого объема закачки газа (72,6 млрд куб. м) в подземные хранилища России 1 ноября, а полностью закончить процедуру заполнения российских хранилищ газом 8 ноября. Он тогда также отмечал, что "Газпром" намерен продолжить закачку в период нерабочих дней, что позволит повысить надежность газоснабжения потребителей в зимний период.