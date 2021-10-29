В России около 7,5 тыс. домовладений подключили к газу по программе социальной газификации

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Полное подключение к газу по программе социальной газификации к настоящему времени осуществлено по 7,5 тыс. заявкам потребителей. Об этом говорится в сообщении правительства РФ, опубликованного по итогам заседания федерального штаба по газификации.

"Суммарно из поданных заявок заключено 71 тыс. договоров о подведении газа, при этом почти 20 тыс. уже исполнено со стороны газораспределительных организаций и 7,5 тыс. - полностью завершенных подключений", - говорится в сообщении.

При этом к настоящему времени подано почти 360 тыс. заявок, 60% из которых поступили через портал единого оператора газификации и 18% - через портал госуслуг.

В сообщении говорится, что вместе с ростом общего числа заявок, увеличивается количество заявлений на комплексное проведение газа до домовладений. В ходе заседания было отмечено, что вместе с ростом популярности этой услуги необходимо обеспечить применение механизма социальной поддержки отдельных категорий граждан.

"Участники заседания штаба также подчеркнули важность активизации работы с информированием граждан о программе догазификации и непосредственно с обращениями граждан, к настоящему моменту их получено уже более 60 тыс. Один из наиболее популярных вопросов - регулирование стоимости работ внутри земельного участка. Мониторинг цен на такие работы, равно как и цен на газовое внутридомовое оборудование, будет активно продолжаться Минэнерго и ФАС", - указано в пресс-релизе.

По итогам совещания вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе России и компании "Газпром межрегионгаз" провести анализ стандартизированных ставок на оборудование. При этом на следующих заседаниях планируется рассмотреть совершенствование законодательства в части упрощения строительства и повышения безопасности используемого оборудования.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.