Эксперты: число DDoS-атак на одну компанию в мире за январь - сентябрь выросло в три раза

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Количество DDoS-атак на одну компанию в мире увеличилось в три раза в период с января по сентябрь 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании StormWall, которая специализируется на защите онлайн-ресурсов от кибератак.

"Специалисты обнаружили, что с января по сентябрь 2021 года среднее число DDoS-атак на одну компанию во всем мире увеличилось в три раза. Кроме того, выросло число атак по протоколу TCP. Это связано с тем, что в последнее время сильно подешевели ботнеты, которые позволяют запускать атаки мощностью в несколько сотен гигабит", - говорится в сообщении.

Доля DDoS-атак на протоколы TCP составила 45% от общего количества всех DDoS-атак за девять месяцев текущего года. В то время как в аналогичный период 2020 года доля DDoS-атак по протоколу TCP составляла 14%. На долю атак по протоколу UDP за исследуемый период пришлось 22%, при этом в прошлом году - 34%.

Доля атак по протоколу HTTP составили 30% от общего количества атак за январь - сентябрь текущего года, в прошлом году доля этого типа атак была на уровне 51%. "Это связано с тем, что сейчас пакетный флуд (TCP/UDP) часто эффективнее и дешевле HTTP-флуда, даже если целью атаки является вебсайт, поскольку в интернете есть множество предложений по приобретению доступа к мощным ботнетам для организации атак (свыше 200 Гбит/с), работающим на пакетном уровне, по низкой цене (от $100 в сутки)", - добавили в StormWall.

По мнению экспертов, киберпреступники могут начать активнее экспериментировать с редко используемыми типами DDoS-атак, использующими уязвимости конкретных приложений.