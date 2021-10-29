NBC: в Facebook планировали разработку контента для привлечения детей от 6 лет

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Компания Facebook, переименованная с четверга в Meta, весной этого года планировала модернизировать свои продукты таким образом, чтобы привлекать детей от шести лет. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC .

Как отмечает NBC, традиционно продукция компании ориентировалась на возрастные группы от 13 лет. Однако потеря популярности приложений компании среди молодежи заставила ее менеджмент задуматься о том, что пользователей следует привлекать с самого раннего возраста, чтобы позднее они продолжали пользоваться продукцией Facebook долгие годы. В результате внутренняя записка, подготовленная в апреле этого года, предлагала нанять на работу специалистов, которые займутся созданием и продвижением контента для возрастных групп от шести до девяти лет и от десяти до двенадцати лет.

Телекомпания отмечает, что сейчас невозможно уточнить, в какой степени были реализованы эти планы. Среди объявлений Facebook о вакансиях соответствующих позиций на данный момент нет.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в четверг заявил, что основанная им компания меняет название - теперь она будет называться Meta, так как делает ставку на развитие собственной "метавселенной", которая будет объединять целый спектр не только программ, но и устройств дополненной реальности. Это, как считает основатель Facebook, ознаменует новый этап в развитии интернета, ключевой особенностью которого станет "ощущение присутствия".

Ребрендинг Facebook происходит на фоне ряда скандалов, в которые оказалась втянута в последнее время компания. В сентябре газета The Wall Street Journal начала публикацию серии статей о вредоносных практиках в работе компании и принадлежащих ей сервисов. Источником материала для статей стали внутренние документы, переданные журналисту газеты бывшей сотрудницей Facebook Фрэнсис Хауген. Позднее с разоблачительными материалами выступил уже целый консорциум американских изданий.