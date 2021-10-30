США намерены обсудить на G20 вопрос баланса на мировых энергетических рынках

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты во время саммита Группы двадцати (G20) в Риме намерены обсудить с государствами - потребителями и поставщиками энергоресурсов вопрос баланса спроса и предложения на мировых энергетических рынках, однако не стоит ожидать каких-либо количественных результатов этих дискуссий. Об этом заявил в субботу представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном первому дню саммита G20.

"Важно, чтобы предложение на глобальных энергетических рынках не отставало от глобального спроса. Спрос на глобальных энергетических рынках практически вернулся к уровням, которые были до пандемии, а глобальное предложение не вернулось", - отметил он. Текст брифинга распространила пресс-служба Белого дома.

"Внутри G20 есть, конечно же, крупные потребители энергоресурсов и есть также крупные поставщики энергоресурсов. Мы хотели бы поднять вопрос и подчеркнуть важность того, чтобы найти больше баланса и стабильности как на рынках нефти, так и на газовых рынках", - добавил чиновник.

При этом, по словам представителя администрации, США не станут углубляться в вопросы, связанные с ОПЕК, поскольку не являются членом этой группы. Тем не менее они рассчитывают затронуть вопросы, касающиеся цен на энергоносители, поскольку они сильно влияют на мировую экономику.

Американский чиновник также отметил, что по итогам встреч не стоит рассчитывать на какие-либо "количественные" результаты. "Точно не следует говорить в терминах баррелей в день, процентов от существующего уровня спроса или же процентов от существующего уровня предложения", - пояснил он, добавив, что такие конкретные показатели не обсуждаются на уровне глав государств. "Результатом G20 будет коммюнике", - добавил он.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью, когда спотовые цены на газ стали стремительно расти на фоне низкой заполненности газовых хранилищ.