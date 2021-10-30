Путин: устойчивость энергорынка зависит от действий и поставщиков, и потребителей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает условием устойчивости энергетического рынка ответственное поведение не только поставщиков, но и потребителей ресурсов.

"Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственных действий всех его участников - как производителей, так и потребителей - на основе учета долговременных интересов каждой из сторон", - заявил глава государства, выступая на саммите G20 по видеосвязи.

Путин подчеркнул, что "наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергосектора". На его взгляд, "снабжение потребителей доступной энергией крайне важно".

"Россия выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями", - сказал президент РФ.

По его мнению, "залогом устойчивого и долгосрочного восстановления глобальной экономики, повышения уровня жизни и благосостояния населения является обеспечение условий для равноправного, недискриминационного сотрудничества всех стран и народов". "В этом, как мы понимаем, и состоит ключевая задача Группы двадцати как форума ведущих экономик мира", - уверен Путин.