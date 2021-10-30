Силуанов предложил вывести проект "Санитарный щит" на глобальный уровень

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Министр финансов России Антон Силуанов предложил распространить российский проект "Санитарный щит" на глобальном уровне. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина РФ по итогам совместной встречи министров финансов и министров здравоохранения Группы двадцати, которая состоялась в пятницу, 29 октября, на полях саммита лидеров в Риме.

"Россия оказывает помощь другим странам в борьбе с пандемией как на двусторонней, так и на многосторонней основе: в виде поставок вакцин, средств индивидуальной защиты, лекарств, медикаментов, а также иной технической помощи", - сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Глава Минфина РФ также рассказал "о мерах, которые реализует Россия на национальном уровне, в частности, о программе "Санитарный щит", и предложил создать аналогичный механизм на глобальном уровне". По словам министра, такой механизм мог бы стать частью обновленной глобальной архитектуры здравоохранения, отмечается в сообщении.