Эксперт: Молдавия должна благодарить "Газпром" за добрую волю при заключении контракта

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Молдавия должна быть благодарна "Газпрому" за добрую волю и понимание ситуации, в которой оказалась республика перед зимним сезоном. Об этом в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС заявила директор Центра стратегических исследований и реформ Молдавии Галина Шаларь.

"Мы должны быть благодарны "Газпрому" за понимание ситуации, в которой оказалась наша страна на пороге зимы, когда в отсутствие договора с российскими газовиками мы вынуждены были закупать газ по рыночным ценам, превышающим тысячу долларов за 1 тыс. куб. м. Мы пока не знаем подробностей о формуле расчета цены, о которой договорились в Санкт-Петербурге. Но могу уверенно сказать, что в любом случае закупать топливо у "Газпрома" всегда дешевле, чем из любых других альтернативных источников, ведь подавляющее число их торгует тем же российским газом, но по завышенной цене", - прокомментировала она итоги визита правительственной делегации в Россию, где стороны подписали новый пятилетний контракт.

Шаларь обратила внимание, что, по оценке премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, стране пришлось бы заплатить за альтернативные "Газпрому" поставки более $800 млн. "Неподъемную сумму для страны, переживающую затяжной экономический кризис. Теперь наша страна получила возможность определенной энергетической стабильности на ближайшие пять лет", - отметила эксперт. По ее словам, "российская компания проявила добрую волю, согласившись на просьбу провести аудит долга Молдавии".

В пятницу руководители "Газпрома" и Молдавии согласовали условия контракта на поставку газа, а также схему погашения задолженности страны. Как проинформировали в "Газпроме", контракт с 1 ноября 2021 года продлен сроком на пять лет. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что в настоящее время тело долга Молдавии перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.

Тем временем в республике образовался дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября. Часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и запущен поиск альтернативных поставщиков газа. На время переговоров стороны продлевали действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148.