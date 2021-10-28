Газовый тупик: как в Молдавии пытаются вывести переговоры о цене за коммерческие рамки

Валерий Демидецкий — о том, что может еще больше осложнить и без того непростые отношения Кишинева с Москвой

Парламент Молдавии ввел чрезвычайное положение после того, как переговоры правительства по новому контракту с "Газпромом" закончились безрезультатно и страна на пороге зимы рискует остаться без газа. Пойти на крайние меры депутатов попросило правительство Натальи Гаврилицы, которому срочно понадобились дополнительные бюджетные ассигнования на закупку голубого топлива из Польши, Украины, Румынии и у других альтернативных поставщиков. Цены как в Европе В конце октября температура по ночам в Молдавии начала опускаться ниже нуля, но в Кишиневе из-за режима экономии тепло подано только в каждый четвертый дом, холодными остаются даже часть школ и больниц. Горожане включили обогреватели и с тревогой ждут счетов за электричество. Многие пенсионеры, несмотря на холод, просят не включать отопление, опасаясь, что мизерной пенсии не хватит, чтобы расплатиться. Жители частных домов спешно запасаются дровами и углем.

Власти перевели часть энергетики на мазут из госрезерва, потребителей призвали к жесткой экономии, из-за которой чуть было не погасили даже Вечный огонь на мемориале воинской славы в Кишиневе. На всякий пожарный приняты меры пресечения паники — в условиях ЧП поставщиков онлайн-услуг и информации обязали удалять по требованию спецслужб ложные сообщения, "несущие угрозу национальной безопасности". Обеспокоенный ситуацией мэр Кишинева Ион Чебан напомнил энергетикам, что отопительный сезон давно начался, и потребовал немедленно подключить к теплу все дома. "Мне кажется, руководство страны сейчас молится, чтобы еще была теплая погода, потому что иначе люди поднимут вас на вилы и узнают правду раньше! Не прячьтесь за чрезвычайное положение, объявленное вами с целью манипулирования людьми. Скажите прямо, что те, кто платил за газ тысячу леев в месяц (около $60), будут платить вдвое больше", — написал градоначальник в своем Telegram-канале и предложил для экономии отключить отопление в зданиях парламента, правительства, министерств. Непростые переговоры О том, что договор с "Газпромом" (который более трех десятилетий является единственным поставщиком газа в Молдавию) истекает в октябре, Кишиневу напомнил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий постсоветское пространство и являющийся спецпредставителем президента РФ по торгово-экономическим отношениям с Молдавией. В начале августа он по приглашению Санду приехал в Кишинев, где в ходе переговоров был затронут вопрос и нового контракта. Тогда же, как утверждают источники в Кишиневе, молдавской стороне были переданы предложения, учитывающие новую ситуацию на энергетическом рынке.

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Старый договор был подписан еще в 2006 году, и по нему цена на газ привязывалась к стоимости нефти. В прошлом году в среднем она составила $148 за 1 тыс. кубометров. Однако, когда на европейских рынках произошел спад и цена газа упала до $40, эксперты и политики в Кишиневе подняли шум, что власти переплачивают России. По просьбе молдавской стороны в прошлом году формулу изменили, и теперь в зимний период цена привязана к нефти, а в летний — к ценам на бирже. Сначала это позволяло республике экономить, но после того как осенью нынешнего года спотовые цены на газ в Европе неожиданно взлетели, она выросла до $790. В Молдавии в последние годы привыкли, что скидок на газ, льгот для экспортеров и других преференций в России обычно добивался бывший президент Игорь Додон, у которого сложились хорошие отношения с Кремлем. В отличие от предшественника, Санду заявила, что переговоры с "Газпромом" — "вопрос коммерции, и правительство в них участвовать не будет". Однако вскоре договариваться по этому вопросу в Москву полетели сразу два вице-премьера — Андрей Спыну и Владислав Кульминский. Российская сторона на переговорах сообщила о готовности предоставить 25-процентную скидку. Единственным условием ее получения был назван возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы "исторической задолженности" Молдавии, которая составила $433 млн, а с учетом просрочки платежей — $709 млн. Правительственная делегация Молдавии, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, отклонила это предложение и попросила снизить цену более чем в два раза — в среднем до $200–300. В итоге переговоры завершились безрезультатно. Торг уместен Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что вина за их срыв "целиком и полностью лежит на Молдавии, представители которой не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдавии также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно". По его словам, "Газпром" пошел навстречу Кишиневу, заключив контракт на октябрь, и готов продлить его на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за предыдущие два месяца. В противном случае с 1 декабря этого года поставки в Молдавию будут остановлены. "Здесь нет никакой политики, "Газпром" — акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ", — пояснил Куприянов.

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В Кишиневе усилиями ориентированных на Европу политиков спор по газу перевели в публичную плоскость. Тон задали, как сообщают, около сорока финансируемых Западом "неправительственных" организаций, дружно подписавших совместное заявление с осуждением "энергетического шантажа со стороны России". "Политика шантажа со стороны Москвы предсказуема, ничего нового под солнцем. Похожий сценарий был применен на Украине. В апреле 2014 года "Газпром" повысил цену на газ практически вдвое, потребовал выплатить якобы долги за газ в размере $2,2 млрд. Почему? Потому что украинский народ решил выйти из московской орбиты и встать на путь демократизации", — пояснил эту позицию представитель неправительственной организации Community WatchDog Сергей Тофилат, еще недавно работавший советником президента Санду. Он призвал власти провести аудит газового оператора республики — российско-молдавского предприятия "Молдовагаз" с момента его основания в 1998 году. "После этого мы увидим, кто и кому действительно должен", — пообещал он.

Описание Штаб-квартира предприятия "Молдовагаз" в Кишиневе © REUTERS/Vladislav Culiomza

"Суверенитет тоже чего-то стоит. Сегодня у Лукашенко дешевый газ, но я не думаю, что молдавские граждане готовы пожертвовать суверенитетом в обмен на него", — убежден депутат от правящей пропрезидентской Партии действия и солидарности Оазу Нантой. О том, что переговоры по газу связаны с политикой, написала британская Financial Times. По данным ее источников, "Газпром" готов снизить цену на газ, если Молдавия будет готова внести поправки в свое соглашение о беспошлинной торговле с ЕС. Помимо этого, утверждает газета, в Москве также хотят, чтобы Кишинев отложил выполнение Третьего энергетического пакета ЕС, который предусматривает либерализацию газовых рынков и затрагивает имущественные интересы "Газпрома" в республике. В публикации также говорится, что Россия рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического урегулирования отношений с Молдавией, которые охладели после прихода к власти Санду и ее проевропейской партии.

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В Кремле наличие политического аспекта на переговорах с Молдавией опровергли. "Есть потребность в газе, есть предложение коммерческое, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит абсолютно коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет и быть не может", — прокомментировал по просьбе журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также сообщил, что Владимир Путин не планирует контактов по этому вопросу с главой Молдавии. Авторов обвинений в адрес Москвы, видимо, не смутила позиция Европейского союза, которую высказал на днях заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс: "Компания "Газпром" полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами на газовом рынке". По словам европейского чиновника, у Брюсселя "нет причины считать, что Москва оказывает давление", так как "спрос на газ на мировом уровне огромен". Коммерция не терпит суеты Вопрос с долгом "Газпрому" прояснил бывший премьер Молдавии Ион Кику, напомнив, что самая большая его часть была накоплена именно тогда, когда у власти было правительство, сформированное коалицией проевропейских партий, пользовавшихся поддержкой США и ЕС. Именно при нем страну потрясла серия коррупционных и политических скандалов, были совершены грубейшие нарушения конституции и законов, из банков страны был похищен миллиард, а депутатов в парламенте скупали, как петрушку на рынке. "Долг составляет $444,1 млн (без учета пени), который сформирован следующим образом: $39,9 млн (8,8%) — 2006–2007 годы, $394,1 млн (88,7%) — 2011–2015 годы, $10,7 млн (2,4%) — сентябрь 2021 года. Таким образом, $394 млн были накоплены в период, когда нынешние дирижеры были в правительстве", — написал Кику в своем Telegram-канале. Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский, который в 1990-е вел непростые переговоры с "Газпромом", считает причиной неудач дилетантство молдавских переговорщиков. "Наши правители и подпевающие им эксперты трубят, что готовы покупать газ дороже из альтернативных источников, с помпой провозглашается, что МВФ, ЕС и другие партнеры на Западе завалят нашу власть деньгами. В этой ситуации "Газпром" еще больше ужесточит позицию по возврату долга и цене. Раз деньги есть — платите! Не понимать этого — значит совсем не иметь мозгов!" — сказал он в беседе.

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Муравский также убежден, что российская сторона не согласится снова привязать договор к нефтяной формуле, чтобы снизить цену. В то же время он считает, что переговорщики допустили ошибку, отказавшись обсуждать долг за газ. "Газпром" не требует от нас вернуть долг Приднестровья, это чисто молдавский долг. Именно на его погашении надо сконцентрировать переговоры — если российская сторона увидит с нашей стороны работающий план по снижению задолженности, переговоры начнут двигаться к положительному результату. Но пока в команде переговорщиков я не вижу никого, кто хотя бы понимает, о чем идет речь", — подчеркнул Муравский. Вместе с тем он признал, что вернуть за три года более $700 млн долга для страны, переживающей затяжной кризис, нереально. "Но есть финансовые механизмы, позволяющие реструктуризировать его", — пояснил эксперт. Заграница поможет Власти Молдавии тем временем начали консультации с "партнерами по развитию" (так здесь называют США и ЕС). Президент провела телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая пообещала выделить €60 млн и оказать другую дополнительную помощь для преодоления газового кризиса. Правительство тем временем намерено провести аудит газового долга. "Мы не знаем, как он сформировался, и хотим провести аудит, возможно, и совместный с "Газпромом", чтобы узнать точную сумму и разобраться, как его платить", — пояснила премьер Гаврилица. При этом она отметила, что переговоры с российской компанией будут продолжены — в среду вице-премьер Спыну вылетел в Санкт-Петербург, где провел переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Параллельно правительство начало поиск альтернативных поставщиков, чтобы обеспечить страну газом и диверсифицировать источники поставок. На этой неделе стало известно, что молдавская госкомпания "Энергоком" подписала соглашения о пробных поставках по 1 млн кубометров газа с польской нефтегазовой компанией PGNiG, голландской Vitol и швейцарской DXT Commodities. Хотя Гаврилица отказалась озвучить цену закупок, сославшись на "коммерческую тайну", но признала, что она составила не меньше $1 тыс., что почти вдвое больше цены, которую предлагает республике "Газпром".

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Одолжить газ для балансировки давления в газотранспортной системе республики вызвались Румыния и Украина. "Солидарность с Молдавией в тяжелые времена не поддается сомнению. Вместе мы можем преодолеть любое давление России", — пообещал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба после переговоров со своим молдавским коллегой Нику Попеску в Киеве. Эти действия властей раскритиковала оппозиция. "Сформировалось ощущение, что президент Санду и правящая Партия действия и солидарности имитируют переговоры с "Газпромом". Задачи у них другие: подыграть США в газовой войне против России, присоединиться, непонятно каким образом, к альтернативным, но крайне дорогим поставкам газа", — считает депутат Партии социалистов Богдан Цырдя. Фактор Приднестровья Эксперт в области экономики кишиневского Института IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ обратил внимание, что обсуждать газовые вопросы в Москву ездил вице-премьер Кульминский, который является главным представителем Кишинева на переговорах с Приднестровьем, где Россия выступает в роли гаранта. "Это лишний раз подтверждает, что ключевым проблемным вопросом в политическом диалоге Москвы и Кишинева является именно Приднестровье", — сказал он в беседе, отметив, что из 3 млрд кубометров газа, которые ежегодно потребляет Молдавия, большая часть — 1,9 млрд — приходится на непризнанную республику, где расположены энергоемкие производства, в том числе и Молдавская ГРЭС, которая принадлежит российской "Интер РАО ЕЭС" и снабжает Молдавию электроэнергией. Ионицэ убежден, что "если Кишинев просит особого подхода "Газпрома" при определении цены на газ, то в Москве тоже хотят знать, что получат взамен". По мнению эксперта, если Кишинев откажется от поставок российского газа, его можно будет подать по газопроводу Яссы — Унгены — Кишинев, который построили для альтернативных закупок Молдавия и Румыния при финансовой помощи ЕС. Торжественное открытие его первой очереди состоялось еще в августе 2014 года, однако поставки из Европы по нему до сих пор не начались, так как для этого необходимо было построить сеть газокомпрессорных станций. В этом году была сдана в эксплуатацию ветка Унгены — Кишинев, которая позволила подключить к нему и молдавскую столицу. Но эта труба не рассчитана на поставки в Приднестровье, так как может пропускать не более 1,5 млрд кубометров в год.

Описание Газопровод Яссы — Унгены — Кишинев © EPA/DUMITRU DORU

Однако эксперты считают, что левый берег без газа не останется и будет получать его из России через Украину. Но тогда новые проблемы возникнут у Кишинева, так как ему придется покупать не только дорогой газ, но электроэнергию у Украины, которая более чем в два раза дороже, чем у Молдавской ГРЭС. По мнению Муравского, это не только приведет к многомиллионным потерям, но осложнит урегулирование приднестровской проблемы: "Это, как вы понимаете, означает еще больший разрыв страны. Хотя, очевидно, кто-то этого страстно ждет".

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