Путин: Россия, по экспертным оценкам, входит в число лидеров глобальной декарбонизации

НОВО-ОГАРЕВО, 31 октября. /ТАСС/. Россия, по экспертным оценкам, входит в число лидеров глобальной декарбонизации, в стране хорошими темпами развивается низкоуглеродная энергетика. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в воскресенье на саммите Группы двадцати в режиме видеосвязи.

"По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, и это больше, чем в мире в целом, больше даже, чем в странах семерки", - сказал глава государства.

По его словам, в России "сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников - а это, как мы знаем, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции - превышает 40%, а с учетом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86%". Это один из лучших показателей в мире, подчеркнул Путин.

По словам президента, сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно, нужно наращивать их поглощение, и у России здесь большой потенциал.

"Подчеркну также, что для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов, на наш взгляд, недостаточно. Нужно наращивать поглощение парниковых газов, а здесь у России, как и у ряда других стран, колоссальные возможности", - сказал Путин.

Он уточнил, что имеет в виду поглощающий потенциал лесов, тундры, сельскохозяйственных земель, морей, болот. "Чтобы в полной мере использовать такой имеющийся потенциал, мы планируем существенно повысить качество управления лесами, увеличивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, внедрять новые агротехнологии", - перечислил Путин.

Российский лидер напомнил, что недавно в стране было принято решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года, которая станет важным элементом достижения цели по обеспечению углеродной нейтральности не позднее 2060 года. При этом, отметил он, РФ публично объявила, что берет на себя такое обязательство, причем не просто хочет достичь углеродной нейтральности, а сделать так, чтобы в ближайшие три десятилетия накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов был меньше, чем, например, у некоторых стран в Евросоюзе.

"Это для нас вполне решаемая задача. Мы рассчитываем, что будем со всеми партнерами выстраивать долгосрочные планы, реализовывать их в качестве приоритетов в энергетике на принципах технологической нейтральности, объективно учитывая углеродный след разных видов генерации", - сказал Путин, заметив, что, например, углеродный след солнечной энергетики, согласно научным данным, в четыре раза выше, чем у атомной.