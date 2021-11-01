Титов предложил отменить запрет на работу автосервисов и алкомаркетов в Москве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Запрет на работу шиномонтажных мастерских, автосервисов и алкомаркетов в нерабочие дни в Москве следует отменить. Такое мнение высказал в интервью ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

С 28 октября по 7 ноября в столице объявлены нерабочие дни. На это время приостановлена работа ряда отраслей. Исключение - организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, и предприятия непрерывного цикла.

"Под запрет почему-то попали шиномонтажные мастерские и автосервисы, несмотря на то, что все работы там выполняются на улице, либо в просторных боксах. К тому же подходит время переобувать летнюю резину на зимнюю, а это критично для безопасности дорожного движения. Кроме того, на период нерабочих дней в городе закрыты алкомаркеты, ассортимент которых на 70% состоит из алкогольной продукции. При этом другие розничные магазины, где легко можно приобрести алкоголь, продолжают работать. Во время первой волны никто эти виды деятельности не трогал, а сейчас почему-то закрыли. Эти ограничения, по нашему мнению, следует отменить", - сказал Титов.

Он отметил, что московский бизнес также "очень ждет, что правительство города предложит пакет мер поддержки бизнеса в дополнение к федеральным и уже действующим".