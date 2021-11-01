Почти 1,5 тыс. объектов имущества чиновников передали в доход государства

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Приставы в этом году исполнили решения судов, обратив в доход государства почти 1,5 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества чиновников. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

"В текущем году в доход государства обращено 1 493 объекта "коррупционного" недвижимого и движимого имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена", - сказал он. Как правило, это дома, квартиры, земельные участки, транспортные средства, приобретение которых госслужащий и члены его семьи не могут подтвердить легальными доходами за предыдущие несколько лет.

Как ранее сообщали в Генпрокуратуре, в 2019 году прокуроры направили в суды 59 исков об изъятии не подтвержденного доходами имущества госслужащих на общую сумму свыше 25 млрд рублей, суды удовлетворили 33 заявления прокуроров на сумму 21,4 млрд рублей (в 2018 году - на 311 млн рублей). В 2020 году прокурорами предъявлено исков на 74 млрд рублей в рамках мер по конфискации имущества должностных лиц, которые не смогли подтвердить законность его приобретения.