Промышленники ФРГ заявили о преимуществе России в поставках газа в Европу

Как Руссвурм заявил в понедельник агентству DPA, если Россия увяжет поставки большего количества природного газа в Западную Европу с разрешением на эксплуатацию "Северного потока - 2", то можно будет отказаться от него. Однако тогда, по его мнению, понадобятся другие поставщики. Но суть в том, что многие альтернативные поставщики не имеют трубопровода и поэтому зависят от транспортировки газа по морю, отметил глава BDI.

Сжиженный газ из США, по словам Руссвурма, на данный момент также вряд ли является реальной альтернативой. "В настоящее время у США есть заинтересованный покупатель в Китае", - подчеркнул президент BDI. Из-за высокого спроса со стороны КНР, по его мнению, наивно полагать, что сжиженный газ из США будет дешевле, чем топливо, которое сейчас закупается в России. "В то время когда спрос на газ превышает предложение, поставщики обладают большим влиянием", - заключил Руссвурм.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы на магистрали были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено и полностью завершилось утром 10 сентября 2021 года. Ввод газопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года. "Газпром" сообщал, что по "Северному потоку - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

Для запуска газопровода оператор проекта должен предоставить властям прибрежного города Штральзунд на севере ФРГ сертификаты о соответствии техническим нормам. Также потребуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно отмечала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Российской энергетической неделе назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу.