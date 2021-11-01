Акции "М.Видео" на Мосбирже выросли на 3,6% на фоне новостей о дивидендах

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций "М.Видео" в ходе торгов Московской биржи растет на 3,56%, до 610,7 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:54 мск.

В пике стоимость акций поднималась на 4%, до 613,3 рубля за бумагу.

Котировки акций растут на фоне рекомендаций о выплате дивидендов за девять месяцев в объеме 6,3 млрд рублей. Дивиденды "М.Видео" планируется выплачивать из расчета 35 рублей на акцию.

"Эрикария Холдингс Лимитед" (Ericaria Holdings Limited), бенефициаром которой является Саид Гуцериев, владеет 50% компании, еще 10% акций принадлежат "Веридж Инвестментс Лимитед" (Weridge Investments Limited). Еще 15% акций принадлежит германской компании Media-Saturn-Holding GmbH, основным акционером которой является Ceconomy AG. Около 1% принадлежит ООО "МВМ" - дочернему обществу ПАО "М.Видео". 24,2% акций находятся в свободном обращении.