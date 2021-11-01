{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росстат сообщил, что реальный размер пенсии сократился на 1,8 п. п. в годовом выражении

Средний размер назначенных пенсий составил 15 847 рублей по итогам сентября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Средний размер назначенных пенсий составил 15 847 рублей по итогам сентября 2021 года, пенсия выросла на 5,5% к сентябрю 2020 года. При этом реальный размер пенсии с учётом инфляции снизился на 1,8 процентных пункта (п. п.) в сентябре 2021 года к сентябрю 2020 года, следует из данных Росстата, опубликованных в оперативном докладе "Социально-экономическое положение России".

На эту тему
Как накопить на прибавку к пенсии?
Как накопить на прибавку к пенсии?

Отмечается, что при составлении доклада не учитывалась единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей, выплаченная пенсионерам в сентябре согласно указу президента.

Ранее Росстат сообщал, что в третьем квартале 2021 гола реальные денежные доходы россиян выросли на 7,6%, а реальные располагаемые доходы - на 8,1%

Число неработающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию в 2021 году, составляет 30,839 млн человек.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 18 521 рубль. Согласно бюджету ПФР, пенсия вырастет 984 рубля или 5,6%.  По прогнозу ПФР, пенсия вырастет в 2023 году до 19 476 рублей, а в 2024 - до 20 469 рублей.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3% с 1 января и в настоящее время в среднем составляют 17 443 рубля. С 2019 года до 2024 года по закону индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров проходит с 1 января.

Теги
Россия
Оператор ГТС заявил о сокращении транзита газа из России через Украину на треть с 1 ноября
Показатель упал до 57 млн куб. м в сутки, отмечает глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон
Оператор ГТС заявил о сокращении транзита газа из России через Украину на треть с 1 ноября
Читать полностью