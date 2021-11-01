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Лидер Приднестровья сообщил о поступлении газа из России в достаточных объемах

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Приднестровье, где расположена региональная электростанция "Молдавская ГРЭС", не испытывает дефицита в газе. Об президент непризнанной республики Вадим Красносельский сообщил в понедельник в своем телеграм канале.

"Газовая проблематика решена. Газ поступает в республику в объемах, достаточных для полного покрытия существующих нужд, в том числе связанных с теплоснабжением. На "Молдавской ГРЭС" полноценно работают четыре блока. Предстоит нарастить выработку электроэнергии, чтобы наверстать октябрьское недопроизводство", - проинформировал Красносельский.

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