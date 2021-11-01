"Оператор ГТС Украины": регулятор ФРГ изучает заявку Киева по "Северному потоку - 2"

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Германский регулятор пока еще изучает поданные Украиной заявки на участие в сертификации газопровода "Северный поток - 2". Об этом в среду сообщил глава украинской компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Еще рассматривается [заявка]", - написал он на своей странице в Facebook. О том, что оператор подал такую заявку, стало известно 20 октября.

Макогон пояснял тогда, что таким образом Украина пытается противостоять реализации проекта "Северный поток - 2", который он назвал геополитическим, "несущим риски национальной безопасности Украины" и угрожающим безопасности поставок газа в Европу.

Ранее аналогичную заявку германскому регулятору подала компания "Нафтогаз Украины". Глава компании Юрий Витренко пояснял это желанием "доказать невозможность сертификации данного газопровода", так как считает, что его соответствие европейскому законодательству не обеспечено. На данный момент компания не сообщала, получила ли решение регулятора.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию как независимый транспортный оператор - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.