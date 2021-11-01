В Чехии заявили, что без российского газа европейцам может грозить энергетическая бедность

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Жителям Европы может грозить энергетическая бедность, если европейские политики продолжат блокировать транзитные мощности газопроводов, пытаясь не зависеть от России в вопросе поставок природного газа. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на встрече мировых лидеров, начавшейся в понедельник в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Из-за неуместных законов и спекуляций цена национальных квот на выбросы вышла из-под контроля, что привело к росту стоимости электроэнергии. В связи с быстро растущими ценами на природный газ, стоимость которого в основном обусловлена увеличением энергопотребления государствами, многим европейцам может угрожать энергетическая бедность. Вместо того, чтобы вести переговоры с Россией, европейские политики блокируют транзитные мощности газопроводов "Северный поток - 2" и OPAL, ссылаясь на опасения, что ЕС будет зависеть от России. Дамы и господа, это может звучать для вас как новость, но мы уже зависим от российского природного газа", - сказал он.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.