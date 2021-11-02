Бывшая сотрудница Facebook считает, что с Цукербергом в компании не будет изменений

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Бывшая сотрудница американской компании Facebook, с 28 октября переименованной в Meta, Фрэнсис Хауген в понедельник заявила, что в компании не будет изменений до тех пор, пока основатель Марк Цукерберг стоит во главе нее.

"Я думаю, вряд ли компания изменится, если [Цукерберг] останется главным исполнительным директором", - цитирует агентство Reuters Хауген, выступившую на технологической конференции Web Summit в Лиссабоне. Она также добавила, что "Facebook могла бы стать сильнее с кем-то, кто был бы готов сосредоточиться на безопасности".

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Совокупная ежемесячная аудитория одноименной соцсети превышает 2,9 млрд пользователей. По сведениям специалистов компании, более 3,5 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов.

Facebook в последние недели переживала непростое время. В сентябре газета The Wall Street Journal начала публикацию серии статей о вредоносных практиках в работе компании и принадлежащих ей сервисов. Источником материала для статей стали внутренние документы, которые Хауген передала журналисту газеты. В них шла речь, в частности, о том, что соцсети компании продвигали контент, потенциально опасный для здоровья пользователей, но вызывающий их интерес (например, уже страдающим анорексией девочкам рекомендовали подписываться на группы, где обсуждалось похудение). Для привлечения внимания продвигался или не отфильтровывался радикальный и даже экстремистский контент.

25 октября с разоблачительными материалами выступил уже целый консорциум американских изданий. Источником вновь стали полученные журналистами внутренние документы. Как выяснилось, компания практически никак не фильтровала контент за пределами США, что вело к использованию ее соцсетей для разжигания ненависти и ксенофобских настроений, например в Эфиопии и Индии. Внутри США мониторинг тоже был значительно ослаблен после выборов президента в 2020 году.

Основатель корпорации утверждает, что все обвинения в ее адрес - клевета. Компании действительно порой приходилось принимать непростые решения в отношении контента, признал Цукерберг, однако она никогда не ставила выгоду выше здоровья пользователей.