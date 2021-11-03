МИД РФ указал на важность коллективных усилий всех арктических стран по вопросам климата

ГЛАЗГО, 3 ноября. /ТАСС/. Россия выступает за объединение усилий всех арктических стран по борьбе с изменением климата и защите биоразнообразия в регионе. Об этом во вторник заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.

"Переход председательства в Арктическом совете к России, которая выступала за ответственное управление Арктикой, отражает необходимость коллективных действий по устойчивому экологическому, экономическому и социальному развитию региона", - указал он в своем видеообращении к участникам серии посвященных вопросам Арктики мероприятий, которые состоялись в российском павильоне 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго. По словам посла, "проблематика изменения климата имеет особое значение" для арктического региона, поскольку там среднегодовая температура растет быстрее, чем где-либо еще.

В этой связи, как отметил Корчунов, "необходимо принимать меры по адаптации, защите экосистемы и сохранению биоразнообразия". Дипломат добавил, что важная роль в этом вопросе отводится Арктическому совету. РФ в рамках своего председательства в данной международной организации в 2021-2023 годах будет активно заниматься проблемами изменения климата, а также предотвращением загрязнения морской среды, заключил он.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям. В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.