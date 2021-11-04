"Известия": сертификация "Северного потока - 2" может не завершиться до января 2022 года

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Процесс сертификации проекта "Северный поток - 2" может затянуться и не завершиться к началу 2022 года. Такое мнение высказали газете "Известия" глава энергетического комитета Бундестага Клаус Эрнст и депутат германского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Ян Нольте.

По словам Эрнста, вывод федерального министерства экономики ФРГ, что "Северный поток - 2" не угрожает безопасности поставок в Германии и ЕС - "важное и правильное мнение". "Однако я не уверен, что Германия начнет получать газ через газопровод до конца этого года, - продолжил он. - На это есть две причины. Федеральное сетевое агентство ФРГ должно до января 2022 года изучить сертификацию трубопровода. После этого у Еврокомиссии есть еще четыре месяца, чтобы дать свой вердикт".

Нольте также допустил, что сертификация проекта может продлиться до января 2022 года, а значит не сбудутся прогнозы о запуске трубопровода до Нового года. "Кроме того, проверка Еврокомиссии, которая последует дальше, еще более проблематична, - отметил он. - Поскольку у "Северного потока - 2", к сожалению, много политических противников, все эти месяцы могут быть потрачены впустую. Потребителям в Европе, страдающим от высоких цен на газ, будет сложно с этим справиться".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство ФРГ должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.