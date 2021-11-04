Эксперт: создание отечественных соцсетей должно стать частью госстратегии развития ИТ

"Безусловно, нам надо создавать и развивать собственную цифровую платформу, технологически независимую, современную и надежную, в частности, социальные сети. Это вопрос не столько технический, сколько политический. Социальные сети сегодня стали мощнейшим инструментом выражения и формирования общественного мнения. Поэтому их создание и продвижение должно быть частью государственной стратегии развития ИТ", - отметил Сизоненко.

Нарисовали, как они устроены и что там может сломаться

Почему происходят сбои в соцсетях? Нарисовали, как они устроены и что там может сломаться

Эксперт уточнил, что российские соцсети должны продвигаться не только внутри страны, но и за рубежом. "Facebook, безусловно, возник в ответ на естественную потребность огромного числа людей в общении - теперь уже в новом интернет-пространстве. Но на обеспечение его популярности тратятся немалые средства. У российских соцсетей есть потенциал стать интересной альтернативой зарубежным ресурсам" , - пояснил он.

Руководитель отдела проектирования и внедрения департамента информационной безопасности Лаборатории новых информационных технологий (ЛАНИТ) Дмитрий Дудко считает, что создание отечественной платформы не защитит от подобных сбоев, "так как она будет построена на тех же старых технологиях". Он отметил, что недавний глобальный сбой в интернете произошел из-за ошибки в настройках социальной сети Facebook. "Причина сбоя - устаревшие технологии. Основному стеку протоколов интернета TCP/IP более 30 лет. В текущей ситуации без замены всего стека протоколов TCP/IP можно только повышать общую надежность системы: вводить новые, дублирующие узлы", - добавил эксперт.

В свою очередь, руководитель отдела специальных проектов департамента Digital Risk Protection (DRP) Group-IB Владимир Калугин отметил необходимость для интернет-компаний подключать дополнительные мощности в случае сбоев во избежание проблем, связанных с ростом трафика.

Он добавил, что большинство интернет-компаний уже применяют все необходимые меры во избежание сбоев и для минимизации возможных последствий. "Это и дублирование инфраструктуры, и создание резервных копий, и обеспечение кибербезопасности для отражения умышленных атак. Но нужно понимать, что не существует стопроцентных способов избежать сбоев. Всегда есть вероятность, что случится форс-мажор или сработает человеческий фактор", - уточнил Калугин.

4 октября в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и нескольких других ресурсов произошел масштабный сбой. Они не функционировали более шести с половиной часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.