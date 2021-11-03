Почему происходят сбои в соцсетях? Нарисовали, как они устроены и что там может сломаться

Самое простое — технические неполадки с оборудованием. Соцсеть — это дата-центры, то есть физические объекты. Представляют собой большие промышленные ангары с серверами, на которых все работает. Если дата-центр вывести из строя — например, его могут отключить от электричества, там могут сломаться системы кабелей, системы охлаждения, — то он отключается от мира. У каждой соцсети несколько дата-центров. Функции того, что вышел из строя, подхватывают другие.

Второе — программный сбой. Здесь больше вариантов. Оттолкнемся от недавнего инцидента с Facebook. В официальном сообщении руководство Facebook объясняет, что проблемы возникли после неудачного изменения конфигурации, которое привело к сбою в работе DNS-маршрутизаторов, координирующих сетевой трафик. Что это значит?

Интернет — это набор сетей, связанных друг с другом. Существуют протоколы, которые позволяют устройствам понять, как правильно отправить информацию из одной части сети в другую, например, со смартфона пользователя на сервер сайта, куда он собирается зайти. К примеру, протокол BGP (Border Gateway Protocol, протокол пограничного шлюза), по стандартам которого обмениваются информацией маршрутизаторы. У больших маршрутизаторов, благодаря которым работает интернет, есть постоянно обновляемые списки возможных маршрутов, используемых для доставки каждого сигнала от пользователя до мест их назначения. Без BGP маршрутизаторы не знают, что делать, и интернет просто не будет работать.

"Первый в этой цепочке — пользователь с устройством. Когда он пытается зайти на какой-либо сайт — не важно, через браузер или приложение, — он отправляет сигнал. Этот сигнал идет на распределяющий сервер провайдера — один из следующих этапов в цепочке. Этот сервер определяет, какой сайт запрашивает устройство, ищет его в своей базе и переправляет туда сигнал. В последнем инциденте с Facebook неполадки произошли на этом этапе — сервер провайдера потерял из виду Facebook, WhatsApp и Instagram. Эти сервисы для него перестали существовать", — говорит Ксения Бурая, аспирантка Лаборатории машинного обучения Университета ИТМО.

Третье — неполадки могут возникнуть уже непосредственно на сайте.