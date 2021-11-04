В ЕК заявили, что будут поддерживать страны ЕС в развитии атомной энергетики

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) будет поддерживать страны Евросоюза в развитии атомной энергетики, если они сделают такой выбор. Об этом заявил в опубликованном в четверг в газете La Stampa интервью первый заместитель председателя ЕК, ответственный за выполнение "зеленого соглашения", Франс Тиммерманс.

"Мы знаем, что атомная энергетика - это выбор каждого отдельного государства. Мы будем оказывать поддержку странам-членам, которые решат продолжать ее развивать", - сказал Тиммерманс. Он отметил, что, принимая подобное решение, необходимо руководствоваться "рациональным подходом, а не эмоциями". "Мы знаем, что преимущество атомной энергетики в том, что она не производит выбросов углекислого газа. Но станциям нужна энергия для функционирования. И есть три недостатка: во-первых, [радиоактивные] отходы, а мы стремимся к безотходному энергетическому производству, поэтому атомная энергетика не может быть полностью зеленой. С этой энергетикой связаны определенные риски, и если стоимость возобновляемых источников падает, стоимость развития атомной энергетики может расти", - пояснил Тиммерманс.

По мнению функционера ЕС, нынешнее повышение цен на энергетическом рынке на традиционные ископаемые носители - временное явление. "Чем раньше мы осуществим переход к энергетике, основанной на обновляемых источниках, тем раньше снизятся риски роста цен", - полагает Тиммерманс.