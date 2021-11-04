МВФ пока не знает, как скажется на сотрудничестве с Суданом военный переворот

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) следит за развитием ситуации в Судане после ареста военными представителей гражданского правительства страны, но пока рано говорить о том, как эти события могут повлиять на ее сотрудничество с международным фондом. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге официальный представитель МВФ Джерри Райс.

"Мы, конечно же, следим за развитием событий в Судане. Пока рано говорить, как это может повлиять на ситуацию", - сказал он.

Райс отметил, что летом МВФ и Всемирный банк одобрили возможность Судана участвовать в программе облегчения долгового бремени бедных стран с высоким уровнем долга. Кроме того, Судан участвует в механизме расширенного кредитования МВФ. В обоих случаях, подчеркнул представитель фонда, "слишком рано говорить" о том, окажут ли на решения МВФ "влияние нынешние события" в стране.

Ранее Всемирный банк объявил, что приостановил финансовую помощь Судану после произошедшего в республике военного переворота.

В ночь на 25 октября суданская армия отстранила гражданских представителей от власти, арестовав группу министров во главе с премьером Абдаллой Хамдуком, ряд чиновников и политических деятелей. В Хартум была введена армейская бронетехника, въезды и выезды из столицы перекрыты, международный аэропорт окружен и блокирован, установлен контроль над зданием государственного радио и телевидения. Позднее было объявлено о роспуске управляющего Суверенного совета и правительства, введении в стране чрезвычайного положения и приостановке действия ряда статей конституционной декларации 2019 года.