{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Судане

МВФ пока не знает, как скажется на сотрудничестве с Суданом военный переворот

Всемирный банк ранее объявил, что приостановил финансовую помощь стране после произошедшего в республике военного переворота

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) следит за развитием ситуации в Судане после ареста военными представителей гражданского правительства страны, но пока рано говорить о том, как эти события могут повлиять на ее сотрудничество с международным фондом. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге официальный представитель МВФ Джерри Райс.

На эту тему
Что известно о политическом кризисе в Судане
Что известно о политическом кризисе в Судане

"Мы, конечно же, следим за развитием событий в Судане. Пока рано говорить, как это может повлиять на ситуацию", - сказал он.

Райс отметил, что летом МВФ и Всемирный банк одобрили возможность Судана участвовать в программе облегчения долгового бремени бедных стран с высоким уровнем долга. Кроме того, Судан участвует в механизме расширенного кредитования МВФ. В обоих случаях, подчеркнул представитель фонда, "слишком рано говорить" о том, окажут ли на решения МВФ "влияние нынешние события" в стране.

Ранее Всемирный банк объявил, что приостановил финансовую помощь Судану после произошедшего в республике военного переворота.

В ночь на 25 октября суданская армия отстранила гражданских представителей от власти, арестовав группу министров во главе с премьером Абдаллой Хамдуком, ряд чиновников и политических деятелей. В Хартум была введена армейская бронетехника, въезды и выезды из столицы перекрыты, международный аэропорт окружен и блокирован, установлен контроль над зданием государственного радио и телевидения. Позднее было объявлено о роспуске управляющего Суверенного совета и правительства, введении в стране чрезвычайного положения и приостановке действия ряда статей конституционной декларации 2019 года.

Теги
СуданПолитический кризис в Судане
Новак: Россия видит на рынке нефти риски, которые не позволяют сильнее нарастить добычу
Как заявил вице-премьер, страна ожидает сниженного спроса на нефть в IV квартале 2021 года и I квартале 2022 года, спрос на нефть находится под влияние штамма "дельта", а в странах ЕС наблюдается снижение потребления нефтепродуктов
Читать полностью