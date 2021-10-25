{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Что известно о политическом кризисе в Судане
Что известно о политическом кризисе в Судане
Что известно о политическом кризисе в Судане
Что известно о политическом кризисе в Судане
Что известно о политическом кризисе в Судане
3 карточки

Что известно о политическом кризисе в Судане

© AP Photo/Marwan Ali

Суданские военные в ночь на 25 октбяря арестовали нескольких высокопоставленных политиков и чиновников и взяли под контроль ключевые объекты инфраструктуры. Премьер-министр страны Абдалла Хамдук, помещенный под домашний арест, призвал граждан выходить на улицы.

Таким образом, компромисс между военными и гражданскими властями Судана, существовавший с момента свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году, оказался нарушен.

ТАСС собрал основное, что известно о происходящем в стране.

Что произошло

?

Суданские военные и сотрудники правоохранительных органов начали аресты гражданских чиновников после встречи Хамдука и генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана - главы Суверенного совета, который был сформирован как высший руководящий орган страны через несколько месяцев после свержения аль-Башира.

Хамдук и его ближайший советник помещены под домашний арест. Задержаны несколько министров, лидеры политических партий, а также губернатор Хартума Айман Нимр и представитель гражданских сил в Суверенном совете Мухаммед аль-Факи.

В Хартуме отключены интернет и мобильная связь, стационарные телефоны, по сообщению телеканала Al Arabiya, тоже не работают. Армия перекрыла въезды в столицу, мосты и центральные улицы, автомобильное движение в городе полностью прекращено.

Военные взяли под контроль здание государственного радио и телевидения Судана.

Аэропорт Хартума также заблокирован. Полеты в него, по информации Al Arabiya, прекратились еще два дня назад.

Как реагируют в стране

?

Хамдук незадолго до помещения под домашний арест распространил через Министерство информации призыв к сторонникам "выйти на улицу, защитить революцию, но придерживаться мирного характера протестов".

Сторонники основного оппозиционного движения "Силы за свободу и перемены" также призвали людей выходить на улицы и противостоять "попыткам военных узурпировать власть".

Суданцы уже начали собираться на акции протеста. Профсоюз медицинских работников страны объявил о забастовке (врачи будут оказывать помощь лишь в "экстренных случаях)", а также о выводе всего персонала из военных госпиталей.

Как ожидается, в ближайшее время аль-Бурхан выступит с заявлением. Источники Al Arabiya предполагают, что в стране введут чрезвычайное положение, а действие переходной конституционной декларации (принятой после свержения аль-Башира) приостановят.

Что предшествовало

?

Кризис в отношениях между военными и гражданскими властями, сложившихся после свержения правившего с 1989 года аль-Башира, продолжается уже несколько недель.

Вторую неделю в стране проходят акции сторонников армии, которые требуют отставки правительства. Параллельно представители гражданских властей добиваются завершения переходного периода и окончательной передачи власти военными.

В воскресенье суданская полиция применила слезоточивый газ для разгона сотен демонстрантов, пытавшихся перекрыть центральную улицу столицы Эн-Нил.

Власти Хартума считают, что к беспорядкам причастны сторонники аль-Башира, который после свержения находится под арестом.

 

Теги
СуданПолитический кризис в Судане
Генсек: НАТО ценит конструктивный диалог между Финляндией и Россией
Читать полностью