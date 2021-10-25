Что известно о политическом кризисе в Судане

Суданские военные в ночь на 25 октбяря арестовали нескольких высокопоставленных политиков и чиновников и взяли под контроль ключевые объекты инфраструктуры. Премьер-министр страны Абдалла Хамдук, помещенный под домашний арест, призвал граждан выходить на улицы.

Таким образом, компромисс между военными и гражданскими властями Судана, существовавший с момента свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году, оказался нарушен.

ТАСС собрал основное, что известно о происходящем в стране.