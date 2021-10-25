Что известно о политическом кризисе в Судане

Суданские военные в ночь на 25 октбяря арестовали нескольких высокопоставленных политиков и чиновников и взяли под контроль ключевые объекты инфраструктуры. Премьер-министр страны Абдалла Хамдук, помещенный под домашний арест, призвал граждан выходить на улицы.
Таким образом, компромисс между военными и гражданскими властями Судана, существовавший с момента свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году, оказался нарушен.
ТАСС собрал основное, что известно о происходящем в стране.
Что произошло
Суданские военные и сотрудники правоохранительных органов начали аресты гражданских чиновников после встречи Хамдука и генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана - главы Суверенного совета, который был сформирован как высший руководящий орган страны через несколько месяцев после свержения аль-Башира.
Хамдук и его ближайший советник помещены под домашний арест. Задержаны несколько министров, лидеры политических партий, а также губернатор Хартума Айман Нимр и представитель гражданских сил в Суверенном совете Мухаммед аль-Факи.
В Хартуме отключены интернет и мобильная связь, стационарные телефоны, по сообщению телеканала Al Arabiya, тоже не работают. Армия перекрыла въезды в столицу, мосты и центральные улицы, автомобильное движение в городе полностью прекращено.
Военные взяли под контроль здание государственного радио и телевидения Судана.
Аэропорт Хартума также заблокирован. Полеты в него, по информации Al Arabiya, прекратились еще два дня назад.
Как реагируют в стране
Хамдук незадолго до помещения под домашний арест распространил через Министерство информации призыв к сторонникам "выйти на улицу, защитить революцию, но придерживаться мирного характера протестов".
Сторонники основного оппозиционного движения "Силы за свободу и перемены" также призвали людей выходить на улицы и противостоять "попыткам военных узурпировать власть".
Суданцы уже начали собираться на акции протеста. Профсоюз медицинских работников страны объявил о забастовке (врачи будут оказывать помощь лишь в "экстренных случаях)", а также о выводе всего персонала из военных госпиталей.
Как ожидается, в ближайшее время аль-Бурхан выступит с заявлением. Источники Al Arabiya предполагают, что в стране введут чрезвычайное положение, а действие переходной конституционной декларации (принятой после свержения аль-Башира) приостановят.
Что предшествовало
Кризис в отношениях между военными и гражданскими властями, сложившихся после свержения правившего с 1989 года аль-Башира, продолжается уже несколько недель.
Вторую неделю в стране проходят акции сторонников армии, которые требуют отставки правительства. Параллельно представители гражданских властей добиваются завершения переходного периода и окончательной передачи власти военными.
В воскресенье суданская полиция применила слезоточивый газ для разгона сотен демонстрантов, пытавшихся перекрыть центральную улицу столицы Эн-Нил.
Власти Хартума считают, что к беспорядкам причастны сторонники аль-Башира, который после свержения находится под арестом.