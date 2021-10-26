Лидер Судана распорядился упразднить профсоюзы и объединения

КАИР, 26 октября. /ТАСС/. Фактический лидер Судана генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан принял во вторник решение распустить профсоюзы и профессиональные объединения. Об этом сообщил телеканал Al Hadath .

Отмечается, что аль-Бурхан принял шесть новых постановлений. Дополнительных подробностей не приводится.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали гражданского премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.