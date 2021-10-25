Судан после Омара аль-Башира

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 октября 2021 года в Судане военные арестовали несколько высокопоставленных гражданских политиков и чиновников, под домашний арест был помещен премьер-министр страны Абдалла Хамдук. Председатель правящего Суверенного совета генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске этой структуры и правительства страны, а также о приостановке действия ряда статей конституционной декларации, подписанной в 2019 году представителями военных и гражданских сил после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира.

О политической ситуации в Судане, сложившейся после 2019 года, - в материале ТАСС.

Свержение Омара аль-Башира

В декабре 2018 года в Судане на фоне ухудшающейся экономической ситуации, в частности роста цен на топливо и основные продукты питания, начались массовые акции протеста с требованием отставки президента Омара аль-Башира (экономическая ситуация усугубилась после отделения в 2011 году богатого запасами нефти Южного Судана). На фоне непрекращающихся манифестаций 11 апреля 2019 года армия Судана, первоначально поддержавшая аль-Башира, отстранила его от должности, президент был арестован. Руководство страной перешло Военному совету. Военные обещали в течение двух лет передать власть новому гражданскому правительству, однако оппозиция потребовала немедленной передачи и заявила о продолжении протестов.

Установление переходного периода

Политическое соглашение между военными и оппозицией было достигнуто в июле 2019 года. 17 августа стороны подписали в Хартуме конституционную декларацию, зафиксировавшую политическое устройство страны на переходный период (три года и три месяца; переходный период должен был закончиться в ноябре 2022 года). Высшим органом государственной власти был определен Суверенный совет в составе 11 человек (пять военных, пять гражданских и один гражданский, выбранный по согласованию обеих сторон). Его первый председатель был назначен из числа представителей вооруженных сил на срок в 21 месяц. Им стал Абдель Фаттах аль-Бурхан. В течение последующих 18 месяцев руководство страной должно было перейти к гражданскому лицу. Оппозиции было дано право сформировать гражданское правительство (назначение министров обороны и внутренних дел осталось за военными). Его возглавил бывший секретарь Экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдук.

Урегулирование внутренних конфликтов

Одной из основных целей переходного правительства стало достижение всеобъемлющего политического урегулирования, призванного положить конец многолетнему противостоянию с оппозиционными вооруженными группировками, действовавшими, в частности, в регионах Дарфур, Южный Кордофан, Голубой Нил. В августе 2020 года правительство Судана объявило о достижении мирного соглашения с пятью основными повстанческими группировками (в их числе Народно-освободительное движение Судана - Север и Суданский революционный фронт). Итоговое соглашение было подписано 3 октября. Оно предусматривало расформирование повстанческих сил и интеграцию их бойцов в национальную армию, разделение власти с повстанцами на уровне федеральной власти и штатов (в феврале 2021 года три представителя повстанцев вошли в Суверенный совет), вхождение представителей повстанцев в состав парламента, а также возвращение беженцев в свои дома.

Продление срока полномочий и обострение политической ситуации

Для выполнения договоренностей были приняты поправки в конституционную декларацию, которые в том числе обнулили переходный период (новый отсчет начинался с октября 2020 года и должен закончиться в начале 2024 года), однако дата передачи власти гражданскому руководству (изначально была запланирована на май 2021 года) не была определена. Это вызвало разногласия в вопросе окончания срока полномочий аль-Бурхана. Сторонники военного лидера выступали и за обнуление его срока правления, в то время как ряд гражданских представителей власти высказывались за передачу власти в ноябре 2021 года.

Обострению политической ситуации в стране способствовала попытка военного переворота, предпринятая в ночь на 21 сентября 2021 года группой офицеров бронетанковых войск из числа сторонников экс-президента Омара аль-Башира (в СМИ также сообщали, что путчисты были связаны с запрещенной в России исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане"). По мнению премьер-министра Абдаллы Хамдука, причинами произошедшего стали общенациональный кризис и внутренние разногласия государственных институтов страны.

В последние недели в Судане прошли многочисленные акции как сторонников, так и противников действовавшего правительства: одни требовали его отставки, другие выступали за завершение переходного периода и окончательную передачу власти гражданскому кабинету.